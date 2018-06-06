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انتخابات جديدة لاتحاد كرة السلة بعد إستقالة 8 أعضاء

6
JUNE
2018
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قدم 8 أعضاء في الإتحاد اللبناني لكرة السلة ظهر اليوم إستقالاتهم من مناصبهم الإدارية وسجلوها خطيا في مصلحة الديوان، دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز في وزارة الشباب والرياضة.
 
والأسماء هي: بيار كاخيا، رامي فواز، أكرم الحلبي، جورج صابونجيان، ايلي فرحات، طوني خليل، تمام الجارودي (استقال خطيا منذ فترة طويلة) وروجيه عشقوتي.
 
وبذلك يكون إتحاد السلة أصبح بحكم تصريف الأعمال حاليا بعد إستقالة أكثر من نصف أعضائه.
 
ومن المنتظر تحديد موعد جديد للإنتخابات داخل اللعبة خلال مهلة شهر واحد.
 
وكانت اللجنة الادارية الحالية انتخبت في 15 كانون الاول 2016، بأرجحية للائحة بيار كاخيا التي تقدمت على اللائحة التي ترأسها أكرم الحلبي. 
 
وهذه المرة الثالثة يغادر فيها رئيس الاتحاد بيار كاخيا منصبه من دون إكمال ولاية كاملة. وكانت المرة الاولى في 2008 بعدما اكمل ولاية الرئيس السابق ميشال طنوس. والمرة الثانية في 2010 باستقالة غالبية الاعضاء.
 
وقد عاد كاخيا على رأس الهرم الاداري للعبة منفردا بكونه الرئيس الاول يفوز بالانتخابات ثلاث مرات، متقدما على رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام الذي انتخب في 1999 ثم في 2003، واستقال في 2004 من دون ان يكمل ولايته الثانية. 
 
وطنية
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