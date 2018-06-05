من سيؤمن المتطلبات الرياضية للمنتخب الإيراني بعد مقاطعة شركة Nike له؟

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أعلنت شركة نايكي العالمية مقاطعة المنتخب الإيراني وعدم توفير مستلزماته الرياضية من ملابس وأحذية في كأس العالم الذي سيقام في روسيا.

وأكدت الشركة المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية، أن القرار اتخذ بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على إيران، حسب بيان أرسل للنسخة الفارسية من موقع صوت أميركا.

وكانت شركة نايكي الأميركية، أحد عمالقة صناعة الملابس الرياضية، أعلنت سابقا أن لاعبي المنتخب الإيراني لن يرتدوا أيا من منتجاتها في كأس العالم، من دون الإفصاح عن أسبابٍ واضحة.

وأعلنت شركة أديداس الألمانية، من ناحية أخرة، توفيره قمصان لاعبي المنتخب الإيراني في فعاليات كأس العالم.

وارتدى المنتخب الإيراني قمصان رياضية من تصنيع شركة Uhlsport الألمانية في مونديال البرازيل عام 2014.

يذكر أن المنتخب الإيراني يواجه صعوبات أثناء تحضيراته لكأس العالم، إذ أشار مدرب المنتخب كارلوس كيروش إلى امتناع المنتخبات الأخرى عن مواجهة فريقه وديا بسبب العقوبات الأميركية.