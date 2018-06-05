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"تلفزيون لبنان" سينقل المونديال مجاناً

5
JUNE
2018
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أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي أنّ تلفزيون لبنان سينقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 مجاناً على جميع الاراضي اللبنانية بعد اتفاق حصل في بيت الوسط، إثر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والتي تضم الى الرياشي وزيري الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح والشباب والرياضة محمد فنيش.

وقال الرياشي بعد الاجتماع: "انّ اللبنانيين سيشاهدون المونديال في كل لبنان من الناقورة الى النهر الكبير، وتلفزيون لبنان سينقله مجاناً".

وأضاف: "هناك حاجة وطنية عامة ليشاهد كل اللبنانيين المونديال"، لافتاً الى انّ "الاتفاق الموقع مع شركة "سما" يحفظ حقوق الشركات ومقدمي الخدمة، كما انّ هناك اتفاقاً على اسعار ملائمة للمطاعم".

وشدّد الرياشي على "حق المواطنين بمشاهدة المونديال وعلى وقف ايّ مشروع قرصنة وتعد".

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