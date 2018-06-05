قانون مونديال روسيا ..29 تعديلا !

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أعلن المجلس الدولي التشريعي "إيفاب"، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قانون الكرة الجديد الذي سيطبق في نهائيات كأس العالم بروسيا، ووصلت التعديلات الجديدة إلى 29، وأضيفت أقسام كاملة عن حكم الفيديو المساعد "فار".

ونصّت التعديلات أيضاً على أن قياس علامة الجزاء يبدأ من الحافة الخلفية لخط المرمى وحتى مركز العلامة، كما سمح التعديل بجلوس اللاعبين المستبدلين على دكة البدلاء.

وتبدأ لجنة الحكام في الاتحاد الدولي يوم الثلاثاء دورة تدريبية مكثفة على مدار عشرة أيام لصقل حكام البطولة وتعريفهم بالتعديلات الجديدة عن كثب، من خلال محاضرات نظرية وعملية.

كيف سيصحح (فار) أخطاء الحكام!

لعلّ أهم التعديلات التي أدخلها المجلس الدولي التشريعي "إيفاب" على قانون اللعبة هو اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد "فار".

وسيطبق النظام خلال مونديال روسيا، وهو باختصار ثلاثة حكام سيجلسون في غرفة فيها شاشات متصلة بكاميرات التصوير بالملعب، ويقومون بمتابعة المباراة تلفزيونياً وإعادة اللقطات المهمة التي يشكون فيها، وذلك بمعاونة "مونتير" يجيد التنقل السريع بين اللقطات لاتخاذ قرار في أسرع وقت، ونقل النصيحة للحكم إذا احتاج الأمر إلى التدخل.

وحدد المشرع أربع حالات فقط يتدخل فيها حكم الفيديو المساعد، وهي الأهداف التي يسبقها خطأ من المهاجم أو خروج الكرة خارج حدود الملعب، أو وجود تسلل لم يشر إليه الحكم المساعد.

ويتدخل "فار" أيضاً في حالات الطرد التي توجد بها فرصة محققة لتسجيل هدف أو اللعب العنيف أو السلوك المشين، كما يتدخل في ركلات الجزاء الخاطئة أو التي يغفل الحكم عن احتسابها، وأخيراً اللاعب غير المعرف؛ أي الذي ينذره الحكم أو يطرده عن طريق الخطأ بدلاً من لاعب آخر.