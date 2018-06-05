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صلاح يتفوق على نجوم العالم في القيمة السوقية.. ومركز صادم لرونالدو

5
JUNE
2018
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أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، قائمة بأغلى 100 لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، هذا الموسم.

وتصدر مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، القائمة التي تعتمد على نظم حسابية، بعدما وصلت قيمته لـ 201.2 مليون يورو.

واحتل نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، في المرتبة الثانية بـ 197.5 مليون يورو، ثم زميله في الفريق كليليان مبابي في المركز الثالث بـ 186.5 مليون يورو.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الرابع بـ 184.2 مليون يورو، فيما حل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الخامس بعدما وصلت قيمته لـ 171.3 مليون يورو.

ووصل أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، المركز الثامن بـ 164.5 مليون، وأتى باولو ديبالا نجم يوفنتوس في المركز التاسع بـ 164.2 مليون.

واحتل صامويل أومتيتي، نجم برشلونة المركز الـ 20 بـ 111.5 مليون يورو، وهو المدافع الوحيد ضمن قائمة العشرين الأوائل.

وخلت قائمة أغلى 20 لاعبا، من نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي احتل المركز الـ24، بعدما وصلت قيمته لـ 103.4 مليون يورو.

روسيا اليوم
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