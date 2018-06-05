إيقاف غوارديولا مباراتين بينهما واحدة مع وقف التنفيذ

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أعلن "يويفا" إيقاف الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مباراتين بينهما واحدة مع وقف التنفيذ بسبب سلوكه في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وقف غوارديولا لمباراة مع وقف التنفيذ "لفترة اختبارية لموسم واحد" بسبب سلوك المدرب الكتالوني في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي خسرها فريقه أمام مواطنه ليفربول (1-2).

وكان غوارديولا طرد من مقاعد الجهاز الفني لسيتي عند نهاية الشوط الأول، إثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي للعبة غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو بسبب الخسائر التي ألحقتها جماهيره بحافلة مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي كسبها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بثلاثية نظيفة.

وتعرضت الحافلة التي تقل لاعبي النادي الأزرق، إلى الرمي بمقذوفات كالقوارير الزجاجية والألعاب النارية.

كما سيدفع ليفربول الذي خسر نهائي المسابقة القارية العريقة أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، 9 آلاف يورو بسبب الألعاب النارية التي أطلقتها جماهيره في مباريات الإياب ضد سيتي وكذلك ضد روما الإيطالي في الدور نصف النهائي.