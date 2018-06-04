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رونالدو يتفوق على ميسي في "فيفا 18"

4
JUNE
2018
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أصدرت لعبة الفيديو "فيفا 18" قائمة فريق الموسم، والتي تضم 18 لاعبا، هم الأعلى "مهارة" حسب اللعبة، وتستند على قوة اللاعب قبل الموسم، وتطور مستواه خلاله.
وتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق نقطة واحدة، حيث حصل الأول على 99 نقطة في رصيد القوة، فيما حصل ميسي على 98 نقطة.
وتقسم النقاط على مهارة اللاعب في المراوغة والتسديد والجري والتمرير والقوة الجسدية، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووضعت اللعبة ذات الشعبية الكبيرة النجم المصري محمد صلاح متساويا مع ميسي برصيد 98 نقطة، في المركز الثاني.

وتفوق رونالدو على ميسي في "فيفا 18" للمرة الثانية على التوالي، في قائمة "الفريق المثالي"، التي ضمت تشكيلته الأساسية 4 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة من الدوري الإسباني، ولاعبا واحدا من الدوري الألماني والإيطالي.

وتصدر شركة "إي أيه" نسخة جديدة من لعبة "فيفا" مطلع الموسم من كل عام، تأتي كل منها بدرجات مختلفة لقوة اللاعبين، حسب مستواهم الحقيقي.

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