فوز معنوي للبرازيل على كرواتيا وعودة رائعة لنيمار

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أحرز نيمار هدفا في الفوز 2-صفر للبرازيل على كرواتيا وديا في ظهوره الأول بعد غيابه لثلاثة أشهر للإصابة ضمن استعداد الفريقين لكأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي في روسيا.

وغاب مهاجم باريس سان جيرمان، أغلى لاعب في العالم، عن الملاعب منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم في 25 فبراير شباط في مباراة بالدوري الفرنسي أمام مرسيليا.

وشارك مهاجم برشلونة السابق، الذي يحمل آمال بلاده في روسيا، في بداية الشوط الثاني وأحرز هدفه في الدقيقة 69.

وأرسل ويليان، الذي ظهر بشكل جيد أيضا خلال المباراة، تمريرة من وسط الملعب إلى نيمار في الجناح الأيسر ليدخل منطقة الجزاء ويرواغ مدافعين قبل أن يسدد من مدى قريب في العارضة وتسقط الكرة في المرمى.

ورفع نيمار رصيده إلى 54 هدفا دوليا ليتبقى له هدف واحد ليعادل رقم روماريو ثالث هدافي البرازيل عبر التاريخ بينما يتصدر بيليه ويليه رونالدو قائمة هدافي المنتخب.

وأسعد البديل الاخر روبرتو فيرمينو جماهير ليفربول التي احتشدت في ملعب أنفيلد بإضافة الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استقبل تمريرة كاسيميرو على صدره ووضع الكرة في فوق حارس كرواتيا نحو الشباك.

وتفتتح البرازيل مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة بلقاء سويسرا قبل مواجهة كوستاريكا وصربيا.

وستخوض بطلة العالم خمس مرات مباراة ودية أخيرة قبل البطولة أمام النمسا في فيينا يوم الأحد المقبل.