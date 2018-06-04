living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوز معنوي للبرازيل على كرواتيا وعودة رائعة لنيمار

4
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أحرز نيمار هدفا في الفوز 2-صفر للبرازيل على كرواتيا وديا في ظهوره الأول بعد غيابه لثلاثة أشهر للإصابة ضمن استعداد الفريقين لكأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي في روسيا.

وغاب مهاجم باريس سان جيرمان، أغلى لاعب في العالم، عن الملاعب منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم في 25 فبراير شباط في مباراة بالدوري الفرنسي أمام مرسيليا.
وشارك مهاجم برشلونة السابق، الذي يحمل آمال بلاده في روسيا، في بداية الشوط الثاني وأحرز هدفه في الدقيقة 69.
وأرسل ويليان، الذي ظهر بشكل جيد أيضا خلال المباراة، تمريرة من وسط الملعب إلى نيمار في الجناح الأيسر ليدخل منطقة الجزاء ويرواغ مدافعين قبل أن يسدد من مدى قريب في العارضة وتسقط الكرة في المرمى.
ورفع نيمار رصيده إلى 54 هدفا دوليا ليتبقى له هدف واحد ليعادل رقم روماريو ثالث هدافي البرازيل عبر التاريخ بينما يتصدر بيليه ويليه رونالدو قائمة هدافي المنتخب.
وأسعد البديل الاخر روبرتو فيرمينو جماهير ليفربول التي احتشدت في ملعب أنفيلد بإضافة الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استقبل تمريرة كاسيميرو على صدره ووضع الكرة في فوق حارس كرواتيا نحو الشباك.

وتفتتح البرازيل مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة بلقاء سويسرا قبل مواجهة كوستاريكا وصربيا.
وستخوض بطلة العالم خمس مرات مباراة ودية أخيرة قبل البطولة أمام النمسا في فيينا يوم الأحد المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout