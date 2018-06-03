بعد غياب شهور.. نيمار يتأهب للمونديال بهدف في مرمى كرواتيا

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شارك النجم البرازيلي نيمار في أول مباراة له بعد غيابه 3 أشهر عن الملاعب بداعي الإصابة، الأحد، عندما دخل بديلا في مباراة البرازيل الودية أمام كرواتيا، استعدادا لنهائيات مونديال روسيا.

ومنح نيمار التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 69 بعد 24 دقيقة من دخوله مكان باولينيو مطلع الشوط الثاني.

ولم يلعب نيمار الذي دخل مكان فرناندينيو، منذ تعرضه لإصابة بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 فبراير، اضطرته إلى الخضوع إلى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل نحو أسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وكان مدرب المنتخب البرازيلي تيتي قد أكد عشية اللقاء أن نجم برشلونة السابق سيشارك في المباراة الودية ضد كرواتيا، لكنه سيدخل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء التحضيري لمونديال روسيا، معربا عن ثقته بمشاهدة نيمار بأفضل مستوياته في روسيا.

من جهته، قال نيمار: "لست جاهزا بعد بنسبة مئة بالمئة. الأمر يحتاج لبعض الوقت. لا زلت أشعر بالخوف قليلا، لكن أمامنا بضعة أيام قبل بدء مشاركتنا".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان "أحتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن أن يوقفني عن ذلك. أشعر بأنني جيد بدنيا، وأن قدمي على ما يرام. بالطبع يجب أن أتكيف مع بعض الأمور لأنني لا زلت أشعر بعدم راحة، إلا أن ذلك لن يمنعني من اللعب".

وتخوض البرازيل مباراة ودية أخرى أمام النمسا في العاشر من يونيو الحالي، قبل بدء مشوارها في العرس العالمي، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.