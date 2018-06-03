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مسؤول كرة فلسطيني يدعو لــ"حرق" صور ميسي

3
JUNE
2018
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دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب الأحد إلى "حرق" صور النجم ليونيل ميسي في حال مشاركته بالمباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في القدس المحتلة.


وتحل الأرجنتين ضيفة على اسرائيل على ملعب تيدي في القدس الغربية في 9 يونيو، في آخر مباراة تحضيرية لها قبل خوض غمار كأس العالم في روسيا.

وقدم الرجوب الأحد رسالة احتجاج الى الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، موجهة إلى الحكومة الأرجنتينية واتحاد كرة القدم، داعيا بشكل خاص نجم نادي برشلونة الاسباني لعدم المشاركة في المباراة، حسب ما أوردت "فرانس برس".

وقال الرجوب للصحافيين: "ميسي هو رمز للمحبة والسلام. نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال"، مؤكدا أنه "اعتبارا من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية. سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته".

وأبرز رئيس الاتحاد الفلسطيني حساسية إقامة المباراة في القدس، وذلك بعد أقل من شهر على تدشين واشنطن سفارتها فيها بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه تواصل مع أطراف عدة بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو في محاولة لإقناع الاتحاد الأرجنتيني لإلغاء المباراة لأن حدوثها يعتبر خرقا لقوانين وقرارات الأمم المتحدة وقواعد الفيفا.

وأعرب الرجوب عن أمله بأن يمتنع ميسي عن القدوم لخوض المباراة.

وكانت الشركة الإسرائيلي المسؤولة عن بيع بطاقات المباراة قد أعلنت هذا الأسبوع أن 20 ألف تذكرة بيعت بعد 20 دقيقة من طرحها للبيع.

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