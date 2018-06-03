11 لقباً من أصل 20.. أوروبا أكثر القارات تتويجاً بكأس العالم

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شهدت دورات كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1930 حتى الآن، تتويج العديد من المنتخبات بالكأس العالمية، وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية المنتخب الفائز بالنسخة الـ21 للمونديال المزمع انطلاقه في روسيا، في الـ13 من الشهر الجاري.

وانحصرت دائرة الفوز بكأس العالم بين منتخبات قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا، في حين بدا لافتاً عدم فوز أي منتخب من قارات أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا باللقب العالمي حتى الآن.

وتتربع القارة الأوروبية “العجوز” على عرش القارات الأكثر تتويجاً بكأس العالم بواقع 11 لقباً، في حين فازت منتخبات قارة أميركا الجنوبية بالعرس العالمي في 9 مناسبات.

وتعتبر البرازيل أكثر المنتخبات على مستوى العالم فوزاً بكأس العالم بخمسة ألقاب، ليتربع “راقصو السامبا” على القمة، بفارق لقب وحيد عن منتخبي ألمانيا وإيطاليا.

وحلّ منتخبا الأرجنتين والأورغواي في المرتبة الثالثة بواقع لقبين لكل منهما، في حين توّجت منتخبات إنجلترا وفرنسا وإسبانيا بكأس العالم مرة واحدة فقط.

وكان منتخب الأوروغواي الفائز بالنسخة الأولى للمونديال التي أقيمت على أرضه ووسط جمهوره عام 1930، في حين انتزعت إيطاليا بطولتين متتاليتين عامي 1934 و1938.

واستعادت الأوروغواي اللقب العالمي عام 1950 بعد توقف البطولة وعدم إقامتها في نسختي 1942 و1946؛ بسبب اندلاع الحرب العالمية.

وجاء اللقب الأول لـ”الماكينات” الألمانية عام 1954، ثم تمكنت البرازيل من التتويج ببطولتين متتاليتين عامي 1958 و1962.





ونجحت إنجلترا في انتزاع أول ألقابها العالمية عام 1966، ثم استعادت البرازيل وألمانيا الهيمنة في مونديالي 1970 و1974.

وجاء الدور على منتخب الأرجنتين ليتوّج بأول ألقابه عام 1978، قبل أن تقبض إيطاليا على اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها عام 1982، ثم عادت البطولة العالمية لـ”راقصي التانغو” عام 1986.

وانتزعت ألمانيا اللقب للمرة الثالثة في تاريخها عام 1990، قبل أن تتوّج البرازيل برابع الألقاب عام 1994، ودخلت فرنسا التاريخ بالتتويج بأول ألقابها عام 1998.

وعاد “راقصو السامبا” للصعود لمنصة التتويج للمرة الخامسة عام 2002، قبل أن تحتكر القارة العجوز النسخ الثلاث الأخيرة؛ بفوز منتخبات إيطاليا وإسبانيا وألمانيا أعوام 2006 و2010 و2014 على الترتيب.