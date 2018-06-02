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"بسبب محمد صلاح".. عائلة راموس مهددة!

2
JUNE
2018
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اضطر لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس إلى تغيير رقم هاتفه بعد أن تلقى عددا من التهديدات بالقتل لتحديه اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد أصاب راموس المصريين وجماهير نادي ليفربول بحالة سخط شديدة عندما أسقط صلاح في المباراة التي فاز بها ريال مدريد السبت الماضي، بحسب موقع Talksport الرياضي.

وقد استُبعد صلاح من اللعب لمدة ثلاثة أسابيع مما يعني أنه قد يغيب عن بعض مباريات المجموعة الافتتاحية في كأس العالم هذا الصيف.

يذكر أن محبي صلاح قدموا التماسا على الانترنت عبر موقع Change.org يدعو إلى معاقبة راموس من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب "إيذاء محمد صلاح المتعمد".

وقد وقع على العريضة أكثر من نصف مليون توقيع في ما أفادت تقارير لصحيفة El Partidazo de COPE الإسبانية، أن بعض أفراد أسرته أجبروا على تغيير أرقام هواتفهم بعد تلقي رسائل مسيئة.

ومع ذلك، لم يبدو أن صلاح يلقي باللوم على راموس لإصابته. وقد قال روبن بونس، طبيب فريق ليفربول:"أنا لا أعتقد أنه صلاح غاضبا منه".

وأضاف:"هو حزين بسبب ما حدث لكنه يركز كليا على شفائه".

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