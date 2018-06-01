الأسباب الخفية لاستقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

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وضع الفرنسي ذو الأصول العربية، زين الدين زيدان، حداً لمسيرة امتدت 878 يوماً على رأس الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، نجح خلالها في تحقيق رقم قياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية. لكن قرار رحيله المفاجئ كان بمثابة الصدمة للجميع، فالفريق توج للتو بدوري الأبطال، ولم تكن هناك مؤشرات تدل على أن زيدان قد قرَّر الرحيل، قبل أن يعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس 31 مايو/أيار.

الأسباب المعلنة

زيدان قال في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستقالة موضحاً أسبابها: "اتَّخذت قراراً بعدم الاستمرار في الموسم المقبل، أعلم أن القرار غير متوقع، ولكن هذا الفريق يحتاج إلى تغيير حتى يستمر في النجاح. اتَّخذت هذا القرار لأنني أحب مدريد وبيريز وأنا ممتن له".

وأضاف "الأمر قد يبدو غريباً، ولكنه في صالح الجميع، هذا الفريق يحتاج لمواصلة الفوز وللتغيير بعد 3 سنوات، لصوت جديد وطريقة جديدة في العمل. لا أعتقد أنني كنت سأواصل تحقيق النجاحات، ولهذا السبب اعتقدت أنه وقت التغيير، أنا شخص فائز بطبعي". وتابع: "مررنا بلحظات عصيبة هذا الموسم جعلتني أعتقد بأنه الوقت المناسب للرحيل، أود أن أشكر اللاعبين، وأعلم أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهم".

ما لم يتحدث عنه زيدان

قد تكون الأسباب السابقة حقيقية، لكنها ليست كل الحقيقة، فزيدان سئل في 30 مارس/آذار الماضي، قبل مباراة لاس بالماس بالدوري عن مستقبله مع ريال مدريد، وكانت إجابته واضحة جداً: "أود أن أستمر كمدرب لريال مدريد. أنا أحب كرة القدم، وأحب العمل الذي أقوم به. أنا أعرف النادي بشكل جيد للغاية، لكنك تعرف كيف يمكن أن تكون كرة القدم، إذا كان القرار كلياً بالنسبة لي، أنا مع ريال مدريد وسأكون هنا لأطول فترة ممكنة". وهو ما يؤكد أن هناك أموراً استجدت في العلاقة بين زيدان وإدارة النادي.

رحيل رونالدو وبيل

عقب فوز ريال مدريد بدوري الأبطال على حساب ليفربول الإنكليزي، خرج نجما الفريق كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، وكشفا عن تفكيرهما في مستقبلهما مع ريال مدريد في الفترة المقبلة، وهو أمر يغير من تفكير أي مدرب وليس زيدان فقط. وبالرغم من تصريح زيدان في المؤتمر الصحفي أن رحيله لا علاقة له بأزمة رونالدو، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت قبل ساعات من إعلان زيدان قرار الرحيل، عن وجود خلافات بين المدرب ورئيس النادي، بسبب بيل ورونالدو.

ويرغب زيدان في استمرار كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، لكنه إذا اختار أن يرحل أحد عن الفريق الملكي، سيصوب أنظاره نحو النجم الويلزي، بينما يفضل بيريز استمرار بيل على حساب رونالدو، معللاً ذلك بأن الدون البرتغالي يفضل دائماً مصالحه وأهدافه الشخصية، ويريد زيادة راتبه. خيسوس سانشيز الكاتب بصحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث عن أسباب رحيل زيدان أيضاً، وأكد كذلك أن زيدان ربما كان يعاني من أزمات حرجة داخل النادي، مستشهداً بمستقبل بيل ورونالدو.

سياسة بيريز

الكاتب ذاته طرح سبباً آخر بخلاف أزمة رونالدو وبيل، وهو سياسة رئيس ريال مدريد نفسه، فأشار إلى أن الرجل الأول في ريال مدريد، لطالما كان من الصعب عليه أن يتقبّل فكرة بقاء مدرب لأكثر من ثلاثة مواسم، حتى لو بدا وكأنه الخيار الأمثل للفريق.

ويعزز وجهة نظر الكاتب، كلمات رئيس النادي خلال المؤتمر الصحفي، فقال: "كنت أود بقاء زيدان، ولكن أولئك الذين يعرفونه يدركون أنه لا أحد يستطيع تغيير قراره. اليوم عبارة عن وداع لزيدان، ولو كان بحاجة للراحة فهو يستحق الحصول عليها"، وهي كلمات توضح أن محاولات الإبقاء على المدرب لم تكن بالقوة التي يجب أن تكون.

التعاقدات

طريقة رئيس ريال مدريد في إبرام التعاقدات معروفة لدى الجميع دائماً، فهو شخص يحب الصفقات المثيرة التي تخطف الأضواء والجدل في المقام الأول قبل الفنيات أحياناً. ويبدو أنه حاول أن يفرض ذلك على زيدان، بتدعيم مركز حراسة المرمى من خلال التعاقد مع دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، لكن زيدان يصر على وجود الحارس كيلور نافاس، الذي قاد الفريق للتتويج بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، ويرى أنه لا بد من الاستفادة بالقيمة المالية في صفقة أخرى، بحسب ما قالت صحيفة "ماركا"، قبل قرار زيدان بالرحيل قبل لحظات. مركز آخر يريد رئيس ريال مدريد التغيير فيه، وهو قلب الهجوم، ففي الوقت الذي كان يريد فيه زيدان الإبقاء على مواطنه كريم بنزيمة، ويؤمن بأنه الأفضل في العالم في مركزه، يعتقد بيريز أن الفريق بحاجة ماسة لوجود مهاجم بجودة أعلى من بنزيمة، ويرغب في بيع عقده، أو حتى تدعيم الفريق بمهاجم آخر.

المصدر: بوست عربي