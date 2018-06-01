جدول مباريات مونديال روسيا 2018

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في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم، والتي تقام في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، مع الاشارة الى ان المواقيت المذكورة هي بتوقيت غرينيتش:

– الدور الأول الخميس 14 يونيو :

(15:00) روسيا – السعودية

– الجمعة 15 يونيو –

(12:00) مصر – الأوروغواي

(15:00) المغرب – إيران

(18:00) البرتغال – اسبانيا

– السبت 16 يونيو –

(10:00) فرنسا – استراليا

(13:00) الأرجنتين – ايسلندا

(16:00) البيرو – الدنمارك

(19:00) كرواتيا – نيجيريا

– الأحد 17 يونيو –

(12:00) كوستاريكا – صربيا

(15:00) ألمانيا – المكسيك

(18:00) البرازيل – سويسرا

– الاثنين 18 ح يونيو

(12:00) السويد – كوريا الجنوبية

(15:00) بلجيكا – بنما

(18:00) تونس – انكلترا

– الثلاثاء 19 يونيو –

(12:00) كولومبيا – اليابان

(15:00) بولندا – السنغال

(18:00) روسيا – مصر

– الأربعاء 20 يونيو

(12:00) البرتغال – المغرب

(15:00) الأوروغواي – السعودية

(18:00) إيران – اسبانيا

– الخميس 21 يونيو –

(12:00) الدنمارك – استراليا

(15:00) فرنسا – البيرو

(18:00) الأرجنتين – كرواتيا

– الجمعة 22 يونيو –

(12:00) البرازيل – كوستاريكا

(15:00) نيجيريا – ايسلندا

(18:00) صربيا – سويسرا

– السبت 23يونيو –

(12:00) بلجيكا – تونس

(15:00) كوريا الجنوبية – المكسيك

(18:00) ألمانيا – السويد

– الأحد 24 يونيو –

(12:00) انكلترا – بنما

(15:00) اليابان – السنغال

(18:00) بولندا – كولومبيا

– الاثنين 25 يونيو –

(14:00) السعودية – مصر

(14:00) الأوروغواي – روسيا

(18:00) اسبانيا – المغرب

(18:00) إيران – البرتغال

– الثلاثاء 26 يونيو –

(14:00) الدنمارك – فرنسا

(14:00) استراليا – البيرو

(18:00) نيجيريا – الأرجنتين

(18:00) ايسلندا – كرواتيا

– الأربعاء 27 يونيو –

(14:00) كوريا الجنوبية – ألمانيا

(14:00) المكسيك – السويد

(18:00) صربيا – البرازيل

(18:00) سويسرا – كوستاريكا

– الخميس 28 يونيو –

(14:00) اليابان – بولندا

(14:00) السنغال – كولومبيا

(18:00) انكلترا – بلجيكا

(18:00) بنما – تونس

– الدور ثمن النهائي – – السبت 30 يونيو –

(14:00) أول المجموعة الثالثة – ثاني المجموعة الرابعة (I)

(18:00) أول المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية (II)

– الأحد 1 يوليو –

(14:00) أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى (III)

(18:00) أول المجموعة الرابعة – ثاني المجموعة الثالثة (IV)

– الاثنين 2 يوليو –

(14:00) أول المجموعة الخامسة – ثاني المجموعة السادسة (V)

(18:00) أول المجموعة سابعة – ثاني المجموعة الثامنة (VI)

– الثلاثاء 3 يوليو –

(14:00) أول المجموعة السادسة – ثاني المجموعة الخامسة (VII)

(18:00) أول المجموعة الثامنة – ثاني المجموعة السابعة (VIII)

– الدور ربع النهائي – – الجمعة 6 يوليو –

(14:00) الفائز في I – الفائز في II (المباراة 1)

(18:00) الفائز في III – الفائز في IV (المباراة 2)

– السبت 7 تيوليو –

(14:00) الفائز في VII – الفائز في VIII (المباراة 3)

(18:00) الفائز في V – الفائز في VI (المباراة 4)

– الدور نصف النهائي – – الثلاثاء 10 تموز/يوليو –

(18:00) الفائز في المباراة 1 – الفائز في المباراة 2

– الأربعاء 11 يوليو –

(18:00) الفائز في المباراة 3 – الفائز في المباراة 4

– مباراة المركز الثالث – السبت 14يوليو على ملعب سان بطرسبورغ

– المباراة النهائية – الأحد 15 يوليو على ملعب لوجنيكي (موسكو)