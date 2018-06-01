living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جدول مباريات مونديال روسيا 2018

1
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ما يأتي الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم، والتي تقام في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو، مع الاشارة الى ان المواقيت المذكورة هي بتوقيت غرينيتش:

– الدور الأول الخميس 14 يونيو :
(15:00) روسيا – السعودية

– الجمعة 15 يونيو –
(12:00) مصر – الأوروغواي
(15:00) المغرب – إيران
(18:00) البرتغال – اسبانيا

– السبت 16 يونيو –
(10:00) فرنسا – استراليا
(13:00) الأرجنتين – ايسلندا
(16:00) البيرو – الدنمارك
(19:00) كرواتيا – نيجيريا

– الأحد 17 يونيو –
(12:00) كوستاريكا – صربيا
(15:00) ألمانيا – المكسيك
(18:00) البرازيل – سويسرا

– الاثنين 18 ح يونيو
(12:00) السويد – كوريا الجنوبية
(15:00) بلجيكا – بنما
(18:00) تونس – انكلترا

– الثلاثاء 19 يونيو –
(12:00) كولومبيا – اليابان
(15:00) بولندا – السنغال
(18:00) روسيا – مصر

– الأربعاء 20 يونيو
(12:00) البرتغال – المغرب
(15:00) الأوروغواي – السعودية
(18:00) إيران – اسبانيا

– الخميس 21 يونيو –
(12:00) الدنمارك – استراليا
(15:00) فرنسا – البيرو
(18:00) الأرجنتين – كرواتيا

– الجمعة 22 يونيو –
(12:00) البرازيل – كوستاريكا
(15:00) نيجيريا – ايسلندا
(18:00) صربيا – سويسرا

– السبت 23يونيو –
(12:00) بلجيكا – تونس
(15:00) كوريا الجنوبية – المكسيك
(18:00) ألمانيا – السويد

– الأحد 24 يونيو –
(12:00) انكلترا – بنما
(15:00) اليابان – السنغال
(18:00) بولندا – كولومبيا

– الاثنين 25 يونيو –
(14:00) السعودية – مصر
(14:00) الأوروغواي – روسيا
(18:00) اسبانيا – المغرب
(18:00) إيران – البرتغال

– الثلاثاء 26 يونيو –
(14:00) الدنمارك – فرنسا
(14:00) استراليا – البيرو
(18:00) نيجيريا – الأرجنتين
(18:00) ايسلندا – كرواتيا

– الأربعاء 27 يونيو –
(14:00) كوريا الجنوبية – ألمانيا
(14:00) المكسيك – السويد
(18:00) صربيا – البرازيل
(18:00) سويسرا – كوستاريكا

– الخميس 28 يونيو –
(14:00) اليابان – بولندا
(14:00) السنغال – كولومبيا
(18:00) انكلترا – بلجيكا
(18:00) بنما – تونس

– الدور ثمن النهائي – – السبت 30 يونيو –
(14:00) أول المجموعة الثالثة – ثاني المجموعة الرابعة (I)
(18:00) أول المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية (II)

– الأحد 1 يوليو –
(14:00) أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى (III)
(18:00) أول المجموعة الرابعة – ثاني المجموعة الثالثة (IV)

– الاثنين 2 يوليو –
(14:00) أول المجموعة الخامسة – ثاني المجموعة السادسة (V)
(18:00) أول المجموعة سابعة – ثاني المجموعة الثامنة (VI)

– الثلاثاء 3 يوليو –
(14:00) أول المجموعة السادسة – ثاني المجموعة الخامسة (VII)
(18:00) أول المجموعة الثامنة – ثاني المجموعة السابعة (VIII)

– الدور ربع النهائي – – الجمعة 6 يوليو –
(14:00) الفائز في I – الفائز في II (المباراة 1)
(18:00) الفائز في III – الفائز في IV (المباراة 2)

– السبت 7 تيوليو –
(14:00) الفائز في VII – الفائز في VIII (المباراة 3)
(18:00) الفائز في V – الفائز في VI (المباراة 4)
– الدور نصف النهائي – – الثلاثاء 10 تموز/يوليو –
(18:00) الفائز في المباراة 1 – الفائز في المباراة 2

– الأربعاء 11 يوليو –
(18:00) الفائز في المباراة 3 – الفائز في المباراة 4

– مباراة المركز الثالث – السبت 14يوليو على ملعب سان بطرسبورغ

– المباراة النهائية – الأحد 15 يوليو على ملعب لوجنيكي (موسكو)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout