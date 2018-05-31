ما هي الوجهة المقبلة لرونالدو ؟

A + A -

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن نادي ريال مدريد الإسباني سيوافق على رحيل هدافه التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 300 مليون يورو.

وذكرت التقارير أنه في ظل تلميحات النجم البرتغالي لإمكانية الرحيل، فإن إدارة الملكي لن تمنعه من ذلك إذا تلقت عرضا يلبي متطلباتها المادية.

ويتوقع أن يكون فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوجهة المقبلة لرونالدو في حال رحيله عن "الميرينغي"، في ظل اهتمام إدارة الفريق الباريسي بالنجم البرتغالي.

وأكد موقع "Sapo" البرتغالي في وقت سابق، أن وكيل رونالدو، مواطنه خورخي مينديز سافر إلى باريس للاتفاق على صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الفرنسي.

وكان رونالدو قد ألمح لإمكانية رحيله عن ريال مدريد، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، وزادت الشائعات حول رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد غيابه الثلاثاء الماضي عن الترويج لقميص الفريق الملكي للموسم الجديد.

وذكرت التقارير أنه في ظل تلميحات النجم البرتغالي لإمكانية الرحيل، فإن إدارة الملكي لن تمنعه من ذلك إذا تلقت عرضا يلبي متطلباتها المادية.

ويتوقع أن يكون فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوجهة المقبلة لرونالدو في حال رحيله عن "الميرينغي"، في ظل اهتمام إدارة الفريق الباريسي بالنجم البرتغالي.

وأكد موقع "Sapo" البرتغالي في وقت سابق، أن وكيل رونالدو، مواطنه خورخي مينديز سافر إلى باريس للاتفاق على صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الفرنسي.

وكان رونالدو قد ألمح لإمكانية رحيله عن ريال مدريد، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، وزادت الشائعات حول رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد غيابه الثلاثاء الماضي عن الترويج لقميص الفريق الملكي للموسم الجديد.