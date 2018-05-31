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زيدان.. من ريال مدريد إلى بلد عربي

31
MAY
2018
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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل مفاجئ اليوم، استقالته من تدريب ريال مدريد، لتنتشر تكهنات حول وجهته المقبلة.

وتنبأ البعض بأن تكون الخطوة المنطقية التالية لـ"زيزو" هي قيادة أحد الفرق التي دافع عن ألوانها كلاعب، ويأتي يوفنتوس الإيطالي في مقدمة هذه الأندية، كما كانت هناك بعض التكهنات حتى قبل استقالة زيدان عن إمكانية تولي الأخير تدريب منتخب بلاده فرنسا، ولكن الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، فاجأ الجميع بتأكيده بأن الوجهة المقبلة للمدرب الفرنسي ستكون منتخب قطر.
ونشر ساويرس تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر قال فيها "زيدان ينضم لقطر كمدرب للفريق القومي لكأس العالم 2022 مقابل 50 مليون دولار سنويا، لمدة 4 سنوات.. المال يتكلم؟".
وكان زيدان قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان استقالته، أنه قرر ترك ريال مدريد لأنه يحتاج إلى مسار مختلف وإلى طريقة أخرى للعمل، مشيرا إلى أنه لن يتولى تدريب أي فريق في الموسم المقبل ويحتاج للراحة قبل العودة مجددا.

روسيا اليوم
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