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غضب في منتخب ألمانيا بعد صورة "كشفت المستور"

31
MAY
2018
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أبدى مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف غضبه عن خطأ على موقع الاتحاد المحلي لكرة القدم، حيث نشرت صورة لما يبدو أنها التشكيلة النهائية لأبطال العالم في مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 يونيو.
وتتحضر ألمانيا لخوض مباراة ودية، السبت، ضد النمسا، قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا بعد إقصاء 4 لاعبين من التشكيلة الأولية التي أعلنها المدرب يواخيم لوف.

وفي ملصق نشر على موقع الاتحاد المحلي للعبة يظهر أسماء اللاعبين بلغة الإشارة، وضعت صور 23 لاعبا بدلا من 27، حيث غاب الحارس كيفن تراب، والمدافع جوناثان تاه، والمهاجم نيلز بيترسن، ولاعب الوسط سيباستيان رودي.

وكان متوقعا سابقا أن يقصى هذا الرباعي من التشكيلة الرسمية التي تخوض مباراة ودية أخرى ضد السعودية في 8 يونيو في ليفركوزن، قبل التوجه إلى روسيا حيث يلعب "المانشافت" ضمن المجموعة السادسة التي تضم المكسيك (17 يونيو) والسويد (23) وكوريا الجنوبية (27).

وبدا بيرهوف غاضبا جراء الخطأ، مؤكدا من معسكر المنتخب في إيبان شمال إيطاليا، أنه "لا شك بأنها هفوة، لا أعلم كيف حصل الأمر، سأدقق به. لا يجب أن يحصل أمر كهذا. هذا الأمر يغضبني حقا، لكنه ليس مؤشرا عن التشكيلة النهائية".

ويعتقد بأن لوف سيعلن عن اللاعبين الأربعة الذين سيستبعدون عن التشكيلة مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة ضد النمسا التي من المرجح أن يشارك فيها حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير نتيجة أدائه الجيد في التمارين رغن الغياب عن الملاعب 8 أشهر بسبب الإصابة.

وأكد بيرهوف أن "مانويل نوير على المسار الصحيح، ليست هناك عوائق بعد الآن، إنه متحمس جدا، وهذا الأمر يفيدنا".

وكشف لوف أن نوير سيكون الحارس الأساسي للمنتخب في مباراتهم الأولى ضد المكسيك في موسكو، شرط أن يظهر استعادته لكامل لياقته في لقاء السبت الودي ضد الجار النمسوي، ثم ضد السعودية بعد أسبوع.

ومن المفترض أن تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معسكر المنتخب الألماني، الأحد، لأنها "تريد تحية الفريق. تريد القيام بهذا الأمر دون ضجة كبيرة. أصبح هذا الأمر تقليدا وسيستقبلها اللاعبون" حسبما كشف بيرهوف.

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