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أبرز المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

31
MAY
2018
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، وبشكل مفاجئ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني بعد فترة تدريبية ناجحة في صفوف النادي الملكي.

الفرنسي أعلن رحيله في مؤتمر صحفي ضم رئيس النادي فلورنتينو بيريز وبحضور الصحفيين.

وأشاد زيدان بالفترة التي قضاها مع النادي الملكي، الذي منحه كل شيء، لكن الفريق بحاجة للتغيير لاستمرار النجاح.

لتتعدد الأسماء التي من الممكن أن تشغل هذا المنصب و التي سيكون عليها عمل كبير بعد تحقيق الفرنسي بطولة دوري الأبطال 3 مرات، بحسب مانقل موقع "غول".

ومن بين المرشحين الألماني خواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا والذي جدد عقده حتى العام 2022 في تدريب المانشافت، ورغم تجديد تعاقده إلا أن العديد من التقارير تحدثت عن إعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالمدرب الألماني.
كما يبرز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي والذي جدد عقده مع النادي بعقد طويل الأمد، إلا أن إغراءات مدريد قد تدفعه للتفكير.

ويعتبر أرسين فينغير أحد الأسماء المتاحة، وخاصة أنه أصبح بلا ناد وأعلن في وقت سابق عن رغبته بالعودة لعالم التدريب بأسرع وقت.

ومن الأسماء المطروحة الإيطالي أنطونيو كونتي صاحب البطولات والشخصية القوية التي يحتاجها بيريز في غرف الملابس، بالإضافة لاقتراب رحيله عن ناديه تشيلسي.
ويبرز اسم الإيطالي ماسيمليانو أيغري مدرب يوفنتوس كأحد الأسماء المطروحة لسجله الطويل مع يوفنتوس ومن قبله ميلان.

ومن ضمن قائمة المدربين الإيطالين المرشحين، ماوريتسيو ساري الذي رحل عن تدريب نابولي.

وأخيرا "مدرب الطوارئ" كما يعرف في ريال مدريد، فيسينتي ديل بوسكي الإسباني، ولكن اعتزاله التدريب قد يقف عقبة امام رغبته في العمل مجددا للملكي.

المصدر: سبوتنيك

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