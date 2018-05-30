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الجهاز الفني لمنتخب مصر يحذر تركي آل الشيخ من نشر أخبار محمد صلاح

30
MAY
2018
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sputnik -

  حذر الجهاز الفني لمنتخب مصر، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، من نشر أي أخبار متعلقة بنجم الفراعنة، محمد صلاح.

وخرج تركي آل الشيخ بجملة من التصريحات، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، والتي يعلن فيها تفاصيل إصابة محمد صلاح، وأنها خطيرة، وأنه لن يتمكن من اللحاق بمنتخب مصر، خلال مشاركته في كأس العالم "روسيا 2018".

وكان تركي آل الشيخ تعرض لهجوم شديد من جانب عدد كبير من مستخدمي "تويتر"، عقب إصابة محمد صلاح في الكتف، في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 26 أيار، وأشاروا إلى أن أمنيته تحققت بعدم مشاركته في كأس العالم.

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها، ولتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباريات المنتخب المصري في كأس العالم، قبل أن يخرج اللاعب ويؤكد جاهزيته للعب في المونديال، وتشير التقارير إلى أنه قد لا يتمكن فقط من اللحاق بمباراة أورغواي الأولى في المونديال يوم 15 حزيران المقبل.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجانب منتخبات: أوروغواي وروسيا "مستضيف البطولة" والسعودية.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن استياء المدير الفني للفراعنة، الأرجنتيني هيكتور كوبر، وباقي أعضاء الجهاز من التصريحات التي يخرج بها المسؤول السعودي بشأن محمد صلاح.

وقال المصدر:

كافة تصريحات تركي آل الشيخ حول محمد صلاح، عارية تماما من الصحة، ولا داعي لتصدير القلق للجماهير المصرية.

وتابع "تصدير القلق ليس أمرا جيدا، لأن الجميع يرغب في تواجد صلاح بالمونديال، لأنه مقاتل ويرغب في التعافي سريعا، وتوفير جو بعيد عن القلق له أمرا سيساعده على الاستشفاء سريعا، وسترفع حالته المعنوية".

ومضى

لا يوجد أي جديد بخصوص إصابة محمد صلاح، فهو كما أعلنا في وقت سابق ستستغرق 3 أسابيع على أقصى تقدير.

وربط كثير من مستخدمي مواقع التواصل على تويتر بين إصابة صلاح وأمنية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي تمنى خلالها غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

ورد كذلك في وقت سابق، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات سابقة لتركي آل الشيخ، حول محمد صلاح، نافيا أن تكون إصابة اللاعب ستمنعه عن اللعب في المونديال.

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