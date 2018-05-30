أبرز 10 أساطير تم طردهم في كؤوس العالم

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يستعد جمهور كرة القدم شغف لاستقبال فعاليات بطولة نهائيات كأس العالم، والتي ستجرى نسختها الحالية في روسيا، بداية من تاريخ 14 يونيو وحتى 15 يوليو، ويتلهف جمهور الساحرة المستديرة، لمشاهدة منتخبات بلادهم، أو المنتخبات الأخرى التي يشجعونها، ومعها نجومها وأساطيرها..

لكن على مر تاريخ بطولات كأس العالم، كانت هناك حالات حرم فيها الجمهور من متابعة النجوم والأساطير التي يعشقونها، بسبب تلقي هؤلاء الأساطير عقوبة الطرد في احدى مباريات المونديال.

ويرصد لكم موقع يورو سبورت عربية، تقريرا عن أبرز 10 أساطير في عالم كرة القدم، تعرضوا للطرد في كؤوس العالم..

1- دييغو مارادونا.. أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، في أول مشاركة مونديالية له في تاريخه، يتعرض للطرد في دور نصف نهائي بطولة 1982، وذلك في مباراة الأرجنتين أمام الغريم اللدود البرازيل، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

2- زين الدين زيدان .. أسطورة كرة القدم الفرنسية والعالمية، تعرض مرتان للطرد في المرتين اللتين شارك بهما في المونديال، الأولى في 1998 أمام السعودية، والثانية في 2006 أمام إيطاليا، وكلتاهما عبر بطاقة حمراء مباشرة.

3- رونالدينهو.. أسطورة الكرة البرازيلية والعالمية، في أول مشاركة له رفقة السليساوفي كأس العالم نسخة 2002، تعرض للطرد أمام إنجلترا، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

4- فرانشيسكو توتي.. أسطورة الكرة الإيطالية والعالمية، تعرض للطرد مع الآتزوري في نسخة كأس العالم 2002، أمام كوريا الجنوبية، بعدما نال بطاقتان صفراوتان.

5- واين روني.. أسطورة الكرة الإنجليزية والعالمية، تعرض للطرد خلال مشاركته في نسخة كأس العالم 2006، أمام المنتخب البرتغالي، بعدما أشهرت له البطاقة الحمراء.

6- ديفيد بيكهام.. أسطورة الكرة الإنجليزية والعالمية، تعرض للطرد خلال مشاركته في نسخة كأس العالم 1998، أمام المنتخب الأرجنتيني، بعدما أشهرت له البطاقة الحمراء.

7- تيري هنري.. أسطورة الكرة الفرنسية والعالمية، تعرض للطرد خلال مشاركته في نسخة كأس العالم 2002، أمام منتخب أوروغواي، بعدما أشهرت له البطاقة الحمراء.

8- لويس سواريز.. أسطورة الكرة الأورغوائية والعالمية، تعرض للطرد خلال مشاركته في نسخة كأس العالم 2010، أمام منتخب غانا، بعدما أشهرت له البطاقة الحمراء مباشرة.

9- ميروسلاف كلوزة.. أسطورة الكرة الألمانية والعالمية، تعرض للطرد خلال مشاركته في نسخة كأس العالم 2010، أمام منتخب صربيا، بعدما نال بطاقتان صفراوتان.

10- كاكا.. أسطورة الكرة البرازيلية والعالمية، تعرض للطرد خلال مشاركته في نسخة كأس العالم نسخة 2010، أمام منتخب كوت ديفوار، بعدما نال بطاقتان صفراوتان.