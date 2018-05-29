living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب ليفربول يكشف مدة غياب صلاح عن الملاعب

29
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد طبيب نادي ليفربول لكرة القدم، روبن بونس، بأن النجم المصري محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بونس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنا نعلم أن إصابة صلاح خطيرة منذ سقوطه على أرض الملعب في مباراة ريال مدريد، لأنه لا يشتكي أبدا وكنا نخاف من الأسوأ"
وأضاف: "كنا في أرض الملعب حتى نهاية الشوط الأول، وكانت الأمور ليست على ما يرام، وحاولت نقل الهدوء له وأنه لا يمكن فعل شيء في الوقت الحالي، وطالبته بعدم القلق وكان هذا الوقت مكرس للبحث عن حلول وليس الندم على ما حدث".
واختتم الطبيب حديثه، قائلا: "أعتقد أن المرحلة العلاجية لصلاح ستكون من 3 إلى 4 أسابيع، لكننا سنحاول تقليل تلك المدة وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي".
وحسب أقوال طبيب ليفربول، فإن محمد صلاح سيغيب عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في مونديال روسيا، أمام الأوروغواي يوم 15 يونيو المقبل، على أمل المشاركة في المباراتين التاليتين ضمن منافسات المجموعة الأولى، أمام كل من روسيا والسعودية، يومي 19 و25 يونيو، على الترتيب.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout