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مئات الآلاف يضغطون على "الفيفا" لمعاقبة راموس

29
MAY
2018
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طالب أكثر من 400 ألف شخص، في عريضة موجهة لاتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا"، بمعاقبة لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس على "الإيذاء المتعمد" لنجم ليفربول، محمد صلاح، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وغادر صلاح المباراة التي انتهت بفوز مدريد بثلاثة أهداف لواحد، خلال الشوط الأول، عقب سقوطه أرضا جراء التحام قوي مع المدافع الإسباني.
 
وبحسب موقعي العريضة على موقع "تشينج"، فإن راموس قام بسحب ذراع صلاح بشكل متعمد بنية إيذائه، مما سبب له مشكلة صحية بمفصل الكتف.
 
وتسعى العريضة إلى إقناع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة راموس، فيما قال لاعب ريال المدريد في تغريدة على "تويتر" إنه يتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح.
 
وأثارت إصابة صلاح مخاوف من عدم قدرته على اللعب في صفوف المنتخب المصري، خلال نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال يونيو المقبل.
 
وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية"، في وقت سابق، إن طبيب فريق ليفربول الإنجليزي سيرافق النجم محمد صلاح خلال تواجده مع المنتخب المصري للمشاركة في نهائيات المونديال.
 
وأوضح مراسلنا أن صلاح يتلقى عناية خاصة من فريق طبي متخصص حتى يكون جاهزا للمونديال، مضيفا "طبيب ليفربول سيرافق صلاح خلال فترة تواجده في روسيا لضمان كونه في كامل لياقته البدنية".
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