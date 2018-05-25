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إيفانكا ترامب: يجب تغيير لوائح التنس

25
MAY
2018
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تدخلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، في النقاش المتعلق بعدم وجود سيرينا وليامز ضمن المصنفات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وقالت في تغريدة في حسابها على تويتر إن اللوائح ينبغي أن تتغير من أجل اللاعبات اللاتي يبتعدن لفترة بسبب الأمومة.
وكانت سيرينا في صدارة التصنيف العالمي قبل أن تترك التنس العام الماضي بسبب الحمل، لكن اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ستدخل البطولة المقامة على ملاعب رولان غاروس، وهي في المركز 453 عالميا.
 
ولم يمنح منظمو البطولة تصنيفا للاعبة الأميركية الفائزة باللقب ثلاث مرات، مما أدى لانتقادات من جانب مجموعات مدافعة عن حقوق النساء ونقاد التنس.
 
وكتبت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حسابها على تويتر "هذا سخيف. سيرينا وليامز رياضية لا تقهر (الأفضل على الإطلاق) وأم جديدة.
 
وتابعت "لا يجب معاقبة أي شخص لرغبته في الحصول على طفل. يجب على رابطة اللاعبات المحترفات تغيير اللوائح فورا".
 
وعادت سيرينا للمشاركة في بطولات المحترفات في مارس في إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا.
 
وفازت في أول مباراتين قبل أن تخسر أمام شقيقتها فينوس، وبعد أسبوعين خسرت أمام اليابانية نعومي أوساكا في الدور الأول في ميامي المفتوحة.
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