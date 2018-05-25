ماكرون سيحضر نهائيات المونديال في حالة واحدة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيتوجه لروسيا هذا الصيف لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم، إذا ما بلغ منتخب بلاده الدور قبل النهائي.