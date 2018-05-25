ماكرون سيحضر نهائيات المونديال في حالة واحدة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيتوجه لروسيا هذا الصيف لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم، إذا ما بلغ منتخب بلاده الدور قبل النهائي.
وتسعى جماعات ضغط بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" لإقناع ماكرون بمقاطعة البطولة بسبب تدخل روسيا في الصراع السوري.
وكان ماكرون يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
ووضعت القرعة فرنسا على رأس المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الدنمارك وبيرو وأستراليا.
وينطلق المونديال بمشاركة 32 منتخبا في 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 15 يوليو.