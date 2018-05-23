ديل بوسكي: محمد صلاح محدود الإمكانيات

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صرح فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، بأن إمكانيات لاعبي ليفربول الإنجليزي محدودة ولا تناسب حجم ريال مدريد الإسباني.

وشدد بوسكي في تصريحات تلفزيونية، على أنه لا شك بفوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، لما يمتلكه من لاعبين مميزين باعتباره أفضل ناد أوروبي في الوقت الحالي.

وأضاف مدرب إسبانيا السابق، أن لا أحد من لاعبي الريدز يمكنه الوقوف بوجه نجوم الملكي، قائلا: "حتى محمد صلاح لا يستطيع مجاراة العملاقين كريم بنزيما وغاريث بيل".

ويقدم صلاح أداء لافتا في موسمه الأول مع الريدز، حيث حصد أغلب الجوائز الفردية أبرزها لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليغ، بجانب وصوله مع الليفر إلى نهائي دوري الأبطال.