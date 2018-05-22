زيدان: لن أتنازل عن كريستيانو رونالدو مقابل محمد صلاح

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أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، على تمسكه بهداف فريقه، كريستيانو رونالدو، ورفض فكرة تعويضه بمهاجم ليفربول محمد صلاح.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي إنه لن يستبدل صلاح برونالدو.

وقد سجل كل من رونالدو، البالغ من عمره 33 عاما، وصلاح، 25 عاما، 44 هدفا هذا الموسم في جميع المنافسات التي شاركا فيها مع فريقيهما.

وسيتواجه اللاعبان في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في مدينة كييف.

وأضاف أسطورة كرة القدم الفرنسية أن ريال مدريد أكثر حرصا من أي موقت مضى على الفوز بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه باللقب ثلاث مرات في الأربع سنوات الأخيرة.

ويسعى الفريق الإسباني إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. أما ليفربول فيلعب المباراة النهائية لأول مرة منذ 2007.

ورفض زيدان التفكير بأن فريقه أقل حرصا على الفوز من منافسه، باعتباره قد فاز باللقب مرتين متتاليتين، قائلا: "لا أتحدث عن الفريق المنافس، ولكن بالنسبة لنا سنلعب بالتحفز نفسه، ولا يمكن لأحد أن يقول أننا سنكون أقل حرصا من غيرنا".

وأضاف: "نحن ريال مدريد، مهما كان لدينا من ألقاب نريد المزيد، وسنفعل ما بوسعنا لنكون أفضل".

ولا تقاس تجربة لاعبي ريال مدريد الكبيرة في دوري أبطال أوروبا بلاعبي ليفربول، الذين لم يلعب أي منهم مباراة الدور النهائي في هذه المنافسة.

وتضاف تجربة اللاعبين إلى تجربة المدرب زيدان الذي فاز باللقب ثلاث مرات بصفته لاعبا ثم مدربا.

ويعترف زيدان أنه ليس الأفضل من الناحية التكتيكية، ولكنه يملك مؤهلات أخرى أكثر أهمية، على حد تعبيره، وهي الشغف والتحفز.

وسئل زيدان عن طريقة لعب ليفربول وإذا كانت تشبه طريقة لعب ريال مدريد، فكان رده بالنفي، قائلا: "لا أعتقد أن هناك تشابها بين الفريقين، لا أعتقد أننا نلعب بالطريقة نفسها كفريق".

وقلل من شأن التحليلات التي تقول إن قوة ليفربول في ثلاثي الهجوم صلاح وفيرمينو وماني ونقطة ضعفه في خط الدفاع، وقال "إنه فريق يستحق المباراة النهائية".

ورفض الإفصاح عن تشكيلة فريقه التي ستبدأ المباراة النهائية في كييف، مؤكدا دور رونالدو لأنه الأفضل على حد تعبيره وسيكون في أحسن حالاته. وأشار أيضا إلى لياقة غاريث بيل الجيدة في الفترة الأخيرة، إذ سجل الكثير من الأهداف.