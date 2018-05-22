أرتيتا يرفض عرض آرسنال والنادي يبحث عن بديل

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يبدو أن المفاوضات بين المدرب الإسباني مايكل أرتيتا ونادي أرسنال الإنجليزي لن تنجح وسيبقى هو مساعدًا لبيب جوارديولا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لفترة إض0افية.

كانت الكثير من الصحف تتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز الفترة المقبلة بعد أن رحل الفرنسي آرسين فينجر عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

ولكن من جانب "سكاي سبورت" فقد أكدت المفاوضات لم تسر على النحو الصحيح حيث أن الإسباني لم يوافق على السلطة المطروحة له من قبل الإدارة وقد علم أنه سيتواجد تدخل في عمله لذلك سيرفض العرض ويفضل البقاء مع مان سيتي.