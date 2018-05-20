دراسة حسابية تتوقع الفائز بالمونديال!

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تنبأت شركة “UBS” السويسرية المختصة بالخدمات البنكية والاستثمارية، بهوية بطل مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أقل من شهر وفقا لعمليات حسابية رياضية معقدة.

وسبق للشركة السويسرية توقع البرازيل كبطل لنسخة مونديال 2014، ولكن تنبؤها جاء خاطئا، عندما حققت ألمانيا اللقب على حساب الأرجنتين.

وحسب ما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اعتمدت الشركة على دراسات تحدد معيار القوة “Elo Rating” لكل من الفرق المشاركة، كما استخدمت عشرات الآلاف من المواجهات الافتراضية بين الفرق، وحددت الفائز فيها على أساس تاريخ المواجهات ونقاط القوة لكل فريق.

وأجرت الشركة محاكاة لـ 10 آلاف بطولة افتراضية، وأحصت الفائزين بكل من تلك البطولات ومنها حصلت على النسبة النهائية لاحتمالية التتويج في البطولة العالمية.

وحاز المنتخب الألماني على النسبة الأعلى من احتماليات الفوز بكأس العالم في روسيا (24 بالمئة)، تلته البرازيل (19.8 بالمئة) ثم إسبانيا (16.1 بالمئة).

ومن المنتخبات العربية، حازت المغرب على نسبة (0.1 بالمئة) لتحقيق اللقب، فيما لم تحصل مصر والسعودية وتونس على أي نسبة.

كما قامت الشركة بإدراج اسم المنتخب الإيطالي في المونديال من باب التجربة، وحاز ت إيطاليا على نسبة 1.6 بالمئة لتحقيق اللقب.

وحقق المنتخب الإنجليزي لقب البطولة في 8.5 بالمئة من المحاولات الافتراضية، فيما حققته فرنسا بنسبة 7.3 بالمئة، وبلجيكا بنسبة 5.3 بالمئة، والأرجنتين 4.9 بالمئة، والبرتغال 3.1 بالمئة.