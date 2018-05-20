بالفيديو.. موقف محرج لنجم يوفنتوس مهدي بن عطية مع عارضتين رفضتا مصافحته!!

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تعرض لاعب يوفنتوس الإيطالي مهدي بن عطية لموقف محرج عندما تجاهلت عارضتات طلبه لمصافحتهما، خلال مراسم احتفال الفريق بإحراز السيدة العجوز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، السبت.

وأظهرت لقطات مصورة بن عطية وهو يمد يده إلى إحدى العارضات لتصافحه لكنها تجاهلته، فمد يده لأخرى لكنها لم تبادله المصافحة وضحكت بشكل ساخر.

وارتسمت على وجه اللاعب المغربي الدولي (31 عاما) دهشة من عدم مبادلة العارضتين لطلبه المصافحة، فيما يبدو وكأنه تعليمات لهن بعدم مصافحة أحد.

وشهدت هذه المباراة مشاعر مختلطة بين الفوز بإحراز اللقب السابع للدوري الإيطالي ووداع جان لويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس المخضرم الجماهير بالدموع عقب مباراته الأخيرة مع الفريق والتي انتهت بالفوز على ضيفه فيرونا.