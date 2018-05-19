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بوفون يودع يوفنتوس بالدموع بعد 656 مباراة

19
MAY
2018
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 ودع جيانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس المخضرم جماهير بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالدموع أثناء استبداله في الدقيقة 61 من الفوز 2-1 على ضيفه فيرونا الذي هبط من المسابقة لينهي 17 موسما قضاها مع الفريق يوم السبت.

جيانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس المخضرم يودع جماهير بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أثناء استبداله في المباراة أمام فيرونا يوم السبت. تصوير ستيفانو ريلانديني - رويترز.
وكان الفريق القادم من تورينو، الذي حسم لقبه السابع على التوالي للدوري الأسبوع الماضي، متقدما 2-صفر عندما خرج بوفون ما يعني أن الحارس الإيطالي حافظ على نظافة شباكه في 301 مباراة بين 656 مشاركة في كافة المسابقات مع فريقه.

واحتضن الحارس الفائز بكأس العالم 2006 العديد من زملائه ولاعبي المنافس أثناء خروجه من الملعب والدموع في عينيه بينما وقفت الجماهير في المدرجات للاحتفاء به.

وبعدها لف بوفون حول الملعب لمصافحة الجماهير الجالسة في الصفوف الأمامية من المدرجات.

وشارك بدلا من بوفون، الفائز بتسعة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب للكأس مع يوفنتوس، الحارس الثالث كارلو بينسوليو في أول مباراة له هذا الموسم.

Reuters
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