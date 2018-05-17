living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حذاء صلاح بجوار الآثار الفرعونية في المتحف البريطاني

17
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وضع المتحف البريطاني، اليوم الخميس، حذاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في قسم الآثار المصرية بالمتحف، لعرضه بجوار الآثار الفرعونية الموجودة فيه.

ونشر المتحف عبر حسابه الرسمي "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لحذاء صلاح بجانب تمثال فرعوني، وكتب تحته: "لقد أضفنا شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام! وللاحتفال بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف نعرض حذاءه بجوار الآثار المصرية القديمة، حتى موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني".

وستقام المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، يوم السبت 26 أيار الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب نيل سبينسر، رئيس قسم مصر القديمة بالمتحف: "هذا الحذاء يروي قصة أيقونة مصرية في العصر الحديث، ولاعب يقوم بأداء مذهل في المملكة المتحدة، وله تأثير كبير على المستوى الدولي، وذلك ضمن مشروعنا مؤخرا لعرض الأشياء الهامة التي تحدث في الحياة اليومية بمصر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين".

وحصل محمد صلاح (25 عاماً) على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 هدفا، سجلها خلال 36 مباراة، في أول موسم له مع الريدز، ليصبح الهداف التاريخي للبريمير ليغ لموسم واحد، محطماً الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأوروغوياني لويس سواريز، اللذين سجلا 31 هدفاً لكل منهما بقميص مانشستر يونايتد وليفربول على التوالي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout