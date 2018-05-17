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جماهير برشلونة تحضر مفاجأة من نوع خاص لإنييستا...تعرف إليها

17
MAY
2018
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يستعد نادي برشلونة لخوض آخر مباراة له في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ضد ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة والثلاثين من الليغا على ملعب "كامب نو" والتي سيتوج خلالها أيضا بكأس الدوري الذي حسمه منذ أسابيع.

وتحضر جماهير الفريق الكتالوني لاحتفالية خاصة جدا ستكون بمثابة ليلة وداعية لنجم الفريق والقائد أندريس إنييستا الذي سيرحل عن البلاوغرانا لخوض تجربة جديدة لم يتم الكشف عنها بعد وسط تقارير تشير لقدومه لقطر أو لعبه في الصين أو اليابان.

وأعلن النادي الكتالوني عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي التيفو الخاص الذي ستقوم به جماهير البلاوغرانا قبل انطلاق المباراة الأخيرة من الليغا ضد ريال سوسييداد، حيث أعدت الجماهير مفاجأة ضخمة لقائدها الرائع. 

وسترفع الجماهير رقم قميص إنييستا (34 عاما، 29 مباراة و1 هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم) وهو الرقم 8 وستكتب في التيفو عبارة (ما لا نهاية إنييستا) حيث لعب أندريس إنييستا 675 مباراة وستكون مباراة ريال سوسييداد الأخيرة له مع الفريق.

المصدر : العربي الجديد

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