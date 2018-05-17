مفاجأة زيدان في نهائي كييف

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كشفت التقارير الصحفية أن الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل نجوم ريال مدريد الإسباني قد يكونوا الخيار المفاجئ للمدير الفني زين الدين زيدان أمام ليفربول الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.

حسب الأنباء فإن الوحيد بين ثلاثي الـ"BBC" الغير قابل للمس هو النجم الأول للميرنغي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد عودته من الإصابة ومشاركته في التدريب الجماعي، ومن المرجح عدم المخاطرة به قبل النهائي.



وكان زيزو قد أكد أنه لم يحسم اختيارته في نهائي دوري الأبطال بعد ومن المرجح أن تحدد المباراة القادمة حين يحل ضيفاً على فياريال بالجولة الختامية من الدوري بعض خيارته.

فيما سيواجه الثنائي بيل وبنزيمة منافسة مع الثلاثي الإسباني إيسكو وماركو أسينسيو ولوكاس فازكيز على المقعدين المتبقيين بجوار صاروخ ماديرا.

يذكر أن صاحب الـ45 عاماً حقق مع ريال مدريد لقبين دوري أبطال أوروبا، ولقب دوري، ولقبي سوبر أوروبي، ولقب سوبر إسباني بالإضافة إلى لقبين في كأس العالم للأندية.