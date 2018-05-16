أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم

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ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا للاستمتاع بما سيقدمه أبرز اللاعبين في 32 منتخبا هي الأقوى في اللعبة. وهناك العديد من الأرقام القياسية المسجلة في نهائيات كأس العالم، نلقي الضوء على بعضها في هذا التقرير.

المنتخبات

- تعد البرازيل أكثر دولة حاصلة على لقب كأس العالم بخمس مرات، كما أنها الوحيدة التي شاركت في جميع بطولات كأس العالم.

- منتخب هولندا وصل للمباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات، لكنه لم يفز بالبطولة مطلقا، لذا يوصف بأنه أفضل منتخب لم يفز بكأس العالم.

- هناك فريقان فقط نجحا في الفوز ببطولة كأس العالم مرتين متتاليتين، هما البرازيل وإيطاليا.

- منتخب المجر هو أكثر فريق يسجل أهدافا في مباراة واحدة في كأس العالم، إذ هزم السلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس العالم 1982.

- شهدت مباراة النمسا وسويسرا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 1954 تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، إذ انتهت بفوز النمسا بسبعة أهداف مقابل خمسة.

- فاز منتخب البرازيل في 71 مباراة في نهائيات كأس العالم، ليصبح أكثر المنتخبات تحقيقا للفوز في تاريخ البطولة.

- تعد ألمانيا صاحبة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم، إذ سجلت 224 هدفا، تليها البرازيل بـ 221 هدفا. والغريب أيضا أن ألمانيا هي أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف بـ 121 هدفا.

- شهدت مباراة هولندا والبرتغال في كأس العالم 2006 أكبر عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في مباراة واحدة (16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء).

- يعد الفريق المجري أكثر فريق يسجل أهدافا في نسخة واحدة من كأس العالم، إذ سجل 27 هدفا في كأس العالم 1954.

- كوريا الجنوبية هي أكثر منتخب يتلقى أهدافا في نسخة واحدة (16 هدفا في بطولة 1954).

- لم يفز أي فريق بلقب كأس العالم تحت إشراف مدير فني أجنبي.

- لم يفز أي فريق بلقب كأس العالم من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

- جنوب أفريقيا هي الدولة المستضيفة الوحيدة التي ودعت البطولة من الدور الأول، في بطولة كأس العالم 2010.

- الفريق الألماني كان الفريق الذي حصل على البطولة بأكبر عدد من الأهداف، إذ حصل على لقب البطولة عام 1954 مسجلا 25 هدفا، في حين كان الفريق الإسباني الفريق الحاصل على اللقب بأقل عدد من الأهداف، إذ حصل على لقب البطولة عام 2010 بعدما سجل ثمانية أهداف فقط..

- يعد الألماني لوثار ماتيوس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ المونديال بـ 25 مباراة.

- البرازيلي بيليه هو أكثر اللاعبين حصولا على لقب كأس العالم، إذ فاز بالمونديال ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

- يحمل أول هدف في نهائيات كأس العالم اسم الفرنسي لوسيان لوران، والذي سجله في كأس العالم عام 1930.

- يعد الإنجليزي جيوف هورست اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، وكان ذلك عندما فازت انجلترا على ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 1966.

- أكثر لاعب شارك في بطولات مختلفة لكأس العالم هو البرازيلي كافو، الذي لعب ثلاث بطولات أعوام 1994 و1998 و2002.

- المدير الفني الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو الإيطالي فيتوريو بوتسو، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة عامي 1934 و1938.

- يعد لويس مونتي هو اللاعب الوحيد الذي لعب لمنتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، إذ لعب للأرجنتين عام 1930 وإيطاليا عام 1934.

- الصربي بورا ميلوتينوفيتش هو المدير الفني الوحيد الذي قاد خمسة منتخبات مختلفة في كأس العالم: المكسيك وكوستاريكا والولايات المتحدة والصين ونيجريا.

- يحتفظ الروسي أوليغ سالينكو بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة، إذ سجل خمسة أهداف في مرمى الكاميرون عام 1994.

- يحمل الفرنسي جاست فونتين الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم بـ 13 هدفا، وكان ذلك في كأس العالم عام 1958.

- الألماني فرانس بيكينباور والبرازيلي ماريو زاغالو هما الوحيدان اللذان فازا بكأس العالم كلاعبين ومدربين.

- أسرع هدف في تاريخ كأس العالم يحمل اسم التركي هاكان شوكور، الذي سجل هدفا في مرمى كوريا الجنوبية بعد مرور 11 ثانية فقط في كأس العالم 2002.

- البرازيلي بيليه هو أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم، وكان عمره 17 عاما و239 يوما.

- أما أكبر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم فهو الكاميروني روجيه ميلا، الذي كان عمره 42 عاما و39 يوما.

- أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم هو نورمان وايتسايد، من جمهورية أيرلندا، الذي شارك في كأس العالم 1982 وعمره 17 عاما و41 يوما.

- أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم هو الكولومبي فاريد موندراغون، الذي شارك في كأس العالم 2014 أمام اليابان وعمره 43 عاما وثلاثة أيام.

- أصغر مدير فني في تاريخ كأس العالم هو الأرجنتيني خوان خوسيه تراموتولا، الذي تولى قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 1930 وعمره 27 عاما.

- أكبر مدير فني في تاريخ كأس العالم هو الألماني أوتو ريهاغيل (71 عاما و317 يوما) عندما قاد اليونان في كأس العالم 2010.

- الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم هو الألماني ميروسلاف كلوزه بـ 16 هدفا، ويأتي البرازيلي رونالدو في المركز الثاني بـ 15 هدفا.

- اللاعبون الذين يحملون القميص رقم 9 هم الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، يليهم اللاعبون أصحاب القميص رقم 10.

- كان منتخب هولندا يضم دائما لاعبا يحمل اسم "فان" في الـ 14 بطولة التي شارك فيها.

- بيتر شيلتون هو أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في أكبر عدد من المباريات في كأس العالم (10 مباريات).

- يعد الإيطالي والتر زينجا أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه لأكبر عدد من الدقائق المتتالية (517 دقيقة)، وكان ذلك في كأس العالم 1990.

- أصغر حكم في تاريخ كأس العالم هو خوان غارديزابال (24 عاما و193 يوما)، وكان ذلك في كأس العالم 1958.

- أكبر حكم في تاريخ كأس العالم هو جورج ريدر (53 عاما و236 يوما)، في كأس العالم 1950.

وكان الشيء الغريب أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان لم يدخل تاريخ الأرقام القياسية بأهدافه ومهاراته، لكن بصفته أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات (الإنذارات) في كأس العالم بست بطاقات، وهو نفس عدد البطاقات التي حصل عليها أيضا النجم البرازيلي كافو.

حقائق عن البطولة

- شهد كأس العالم 1950 بالبرازيل مشاركة أقل عدد من المنتخبات، إذ شارك 13 منتخبا فقط، بعد انسحاب تركيا واسكتلندا والهند.

- كانت البطولة الوحيدة التي أقيمت في بلدين مختلفين هي كأس العالم 2002، والتي أقيمت في كوريا واليابان.

- سُجل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة في بطولتي 2014 بالبرازيل و1998 بفرنسا، حيث شهدت كل منهما إحراز 171 هدفا.

- كُتبت أسماء اللاعبين على قمصانهم للمرة الأولى في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

- ألغيت المسابقة عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

- وصل أكبر عدد من الجمهور في مباراة واحدة إلى 173,850 متفرج، وكان ذلك في المباراة النهائية لكأس العالم عام 1950 بين البرازيل وأوروغواي على استاد ماراكانا الشهير.

- كان مونديال عام 1954 بسويسرا هو أول بطولة تنقل على الهواء مباشرة على شاشات التليفزيون.

- شهد كأس العالم 2006 أكبر عدد من البطاقات الحمراء (28 بطاقة).

- تأهلت الهند لكأس العالم مرة واحدة عام 1950، لكنها انسحبت من البطولة بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طلبها باللعب بدون أحذية (حفاة)!