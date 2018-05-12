صدمة لجماهير ليفربول وريال مدريد

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أثارت الأسعار الخيالية التي بدأت فنادق في كييف بفرضها، غضب مشجعي ريال مدريد وليفربول، الذين يستعدون للقدوم إلى العاصمة الأوكرانية لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعرضت بعض فنادق كييف قضاء ليلة 26 أيار، موعد المباراة النهائية المرتقبة، بسعر 4200 دولار أميركي، أي أكثر من 100 ضعف أسعارها العادية.

ولم تتوقف الفنادق عند هذا الحد، إذ ان بعض المشجعين “المحظوظين” الذين حجزوا غرفة قبل التسعيرات الجديدة، فوجئوا بأن حجوزاتهم ألغيت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الاتحاد الأوروبي قوله “من الأفضل للمشجعين، عدم المبيت في كييف”، متوقعا أنّ “الخيار المفضل لغالبية المشجعين المسافرين سيكون حجز تذاكر سفر على متن رحلات تحط وتغادر في اليوم نفسه”.

وباتت أسعار بعض الفنادق المتواضعة في المدينة، تفوق بأضعاف أسعار فنادق من فئة الخمس نجوم.

وعرض أحد الفنادق غرفة صغيرة الحجم مع سرير مزدوج، بسعر 3534 يورو لليلة، علما أن السعر المعتاد لهذه الغرفة لا يتعدى 29 يورو.