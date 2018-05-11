فريق مدرسة الحكمة هاي سكول في عين سعادة يحتفظ ببطولة لبنان المدرسيّة لكرة السلة

A + A -

احتفظ فريق مدرسة الحكمة هاي سكول في عين سعادة ببطولة لبنان المدرسيّة لكرة السلة، بعد فوزه على فريق مدرسة الشانفيل ٧٢- ٥٤، في المباراة النهائيّة المشهودة التي أقيمت على ملعب النادي الرياضي في المنارة.



وسلّم الدكتور مازن قبيسي مدير الانشطة الرياضية في وزارة التربية ممثلًا الوزير مروان حمادة، كابتن الفريق البطل سامر الخويري كأس البطولة التي قدّمه بدوره إلى رئيس المدرسة الخوري كبريال تابت ومدير الرياضة في المدرسة الخوري جهاد صليبا .



وهنأ الخوري تابت فريق الفائز رئيسًا ومدربًا ولاعبين وجهازًا فنيًّا وجمهورًا. وقال: أحتفاظكم بالبطولة المدرسيّة هو نتيجة مثابرة وإرادة وإدارة لأن نؤمن أن الرياضة السليمة والمتينة تنطلق من المدرسة التي فيها تُكتشف المواهب وتُصقل. شكرًا لكل فرد من أفراد الفريق الذين معهم نستطيع أن نبني فريقًا بارزًا ليشارك في البطولات الإتحاديّة.