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نيمار يُعرقل مخططات برشلونة!

4
MAY
2018
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بينما يسعى برشلونة إلى ترميم صفوفه بالعديد من الصفقات الكروية، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول نيمار من أجل خطف لاعب يريد "البلوغرانا" ضمه في فترة الانتقالات الصيفية. فكيف ذلك؟
ليس خافيا على الجميع أن فريق برشلونة الإسباني يبحث عن خليفة لنجم الفريق أندريس إنييستا، الذي أعلن قبل أيام رحيله بشكل رسمي عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة كروية جديدة.

ويُسابق برشلونة الزمن من أجل ضم لاعب من طراز "الرسام" إنييستا، إذ أكدت العديد من التقارير الصحفية أن النادي الكتالوني، استقر به الحال على نجم توتنهام الإنجليزي كريستيان إيركسن، الذي يُقدم مستويات رائعة مع الفريق اللندني. بيد أن انتقال النجم الدنماركي إلى "البلوغرانا" لن يكون بالمهمة السهلة، خاصة عندما يدخل عملاق كبير على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول.
وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، طلب من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، التعاقد مع لاعب توتنهام كريستيان إيركسن، وأضافت أن نيمار يُريد إيركسن في صفوف نادي العاصمة الفرنسية بأي ثمن.

وتابعت التقارير الإسبانية أن النجم البرازيلي، يعتقد أن التعاقد مع النجم الدنماركي إيركسن سيساعد الفريق الباريسي، في التتويج بدوري أبطال أوروبا في السنة المقبلة، مضيفة أن نيمار لا يريد مغادرة فريق باريس سان جيرمان من دون التتويج بالكأس "ذات الأذنين".

ومن المتوقع أن يصل سعر انتقال نجم توتنهام إيركسن (26 عاما) إلى باريس سان جيرمان حوالي 100 مليون يورو، وهو يُعد مبلغا في متناول الفريق الباريسي، الذي يمتلك إمكانية مالية كبيرة.

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