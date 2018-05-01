لعنة الإصابات تلاحق بايرن ميونيخ

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أكد الألماني يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ السبت في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة آينتراخت فرانكفورت والتي انتهت بفوز بايرن (4-1)، جهوزية الظهير الأيسر النمساوي دافيد ألابا، واستعداده للمشاركة في مباراة الإياب غداً الثلاثاء أمام ريال مدريد في ملعب «سانتياغو برنابيو».



وتعرض بايرن لموجة من الإصابات، حيث غاب التشيلياني ارتورو فيدال بعد تعرضه للإصابة في ذهاب الربع النهائي من دوري الأبطال أمام إشبيلية، فيما غاب ألابا عن مباراة الذهاب أمام ريال مدريد في ملعب «أليانز آرينا». وشهدت المباراة إصابة الثلاثي الهولندي آرين روبن والألماني جيروم بواتينغ الذي سيكون في سباق مع التعافي من أجل اللّعب في المونديال والإسباني خافيير مارتينيز. وفي وقت سابق، تعرض كينغسلي كومان لإصابة في شباط من العام الحالي، فيما يغيب مانويل نوير حارس الفريق منذ أيلول من العام الماضي. وشهدت تدريبات أمس عودة خافيير مارتينيز ودافيد ألابا فيما تدرب روبن منفرداً، وصدرت التشكيلة المستدعاة للمباراة والتي ستشهد غياب روبن.



ويخوض بايرن مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في محاولة لخطف التأهل من ملعب ريال مدريد بعد الخسارة على ملعبه (1-2). ويعود آخر تتويج لبارين أوروبياً إلى عام 2013 وهو النهائي الأخير الذي خاضه «البافاري».