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الحفل السنوي لاتحاد الكونغ فو برعاية روكز

26
APRIL
2018
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اقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو حفله السنوي في مطعم الاطلال بلازا - معاملتين، بمناسبة مرور 25 سنة على انطلاق لعبة الووشو كونغ فو في لبنان.

وحضر صاحب الرعاية العميد شامل روكز ورئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام ونائبه المحامي فرنسوا سعاده، رئيس اتحاد الكرة الطائرة ميشال ابي رميا، المحاضر الأولمبي جهاد سلامة، عدد من اعضاء بلدية جونية، العميد فؤاد حميد الخوري رئيس وحدة القوى السيارة ورئيس لجنة التوي شو في الاتحاد، والأب شربل مهنا .

وتم تكريم الاعضاء المؤسسين والمدربين والحكام واللاعبين الذين احرزوا بطولات محلية ودولية، من بينهم الملازم اول ايلي بو جبرايل وكيفن ابي رميا والكسندر الراسي وجورج سعاده وربيع عقيقي وشادي صقر ومايا شهاب، بعدما رفعوا بنجاحهم العلم اللبناني امام المحافل الدولية.

وتكلم عريف الحفل الدكتور بياو الخويري ورئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير منوها بالاعضاء المؤسسين: الرئيس الفخري انطوان الزايك، وعلي حيدر، ومحمد قبيسي، وميشال حاوي، مشددا على عملهم الذي اثمر جيلا واعدا "يتمتع بثقافة الرياضة التي تتلاقى مع مناقبية راعي الحفل العميد المغوار شامل روكز (...)".

بدوره هنأ العميد روكز الاتحاد على الانجازات الدولية وآخرها بطولة العالم، مفتخرا "بكل مواطن يرفع اسم وطننا الحبيب عاليا.

واوضح ان رعايته لحفل الإتحاد ليست لغرض سياسي، إنما هي حبه للرياضة، مشددا على تفعيل العمل لانشاء برامج توعية رياضية تثقيفية انطلاقا من موقعه في منطقة كسروان - الفتوح لتشمل كل المناطق. وحدد الهدف الاول "بابعاد شبابنا عن كل المغريات السيئة التي تحيط بمجتمعنا"، على ان تكون هذه البرامج تحت اشرافه شخصيً بمعاونة فريق عمل متخصص بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، وعلى رأسها اتحاد الووشو كونغ فو.

وسلم روكز شهادات التقدير للاعبين والحكام والمدربين، ودروع تقديرية للقدامى ولكل من رئيس اللجنة الأولمبية جان همام والعميد فؤاد الخوري الذي كرم بدوره رئيس الاتحاد الدكتور نصير ونائبيه نعوم سعاده وجاك طاغليان وامين السر بسام نهرا.

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