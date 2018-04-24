إشكال غزير الكبير...والهومنتمن يقترب من النهائي

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اقترب هومنتمن وصيف البطل من التأهل إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تقدم على الحكمة 2-0 من خمس مباريات، في المربع الذهبي، إثر تغلبه عليه بفارق 20 نقطة وبنتيجة (89-69 (١٨-٢٠ و٣٨-٣٥ و٧٤-٤٨)، في قاعة النادي الرياضي غزير، وكان هومنتمن فاز على منافسه ذهاباً (121-79).

وتوقفت المباراة قبل ثلاث دقائق و14 ثانية على نهاية الربع الثالث، بينما كان هومنتمن متقدماً 62-45، بسبب اشكال كبير حصل خلف مقعد احتياط الفريق الضيف سرعان ما تطور إلى عملية تدافع وتضارب وتراشق بعبوات المياه الفارغة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وحسب وجهة نظر نادي الحكمة، فإن أحد الأشخاص من جمهور هومنتمن استفز جماهير النادي “الأخضر” بإشارات غير أخلاقية، بينما أكد النادي “البرتقالي” ان هذا الشخص ليس له أي علاقة بالنادي، لتعود وتستكمل المواجهة.

وهذه ليست المرة الأولى تتوقف المباراة في غزير بهذه الطريقة، على أمل ان تجد إدارة النادي حلاً لهذه الإشكاليات رغم أنّ مباراة الاثنين قد تكون الأخيرة للفريق على أرضه هذا الموسم.

وتجدد الاشكال عقب نهاية اللقاء، لكن سرعان ما تدخلت القوى الأمنية ووضعت حداً للامور.

وغاب عن الحكمة نجمه الأميركي جاي يونغبلود بسبب الإصابة.وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب هومنتمن إسماعيل احمد برصيد 26 نقطة منها 5 ثلاثيات من 10 محاولات و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف سام يونغ 19 نقطة و8 متابعات، وهايك غيوكجيان 17 نقطة و4 متابعات، ووالتر هودج 12 نقطة و6 متابعات و13 تمريرة حاسمة.

ولدى الحكمة، كان آتير ماجوك الأفضل بـ23 نقطة و12 متابعة و4 “بلوك شوت”، وأضاف ديواين جاكسون 13 نقطة و12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، في حين سجل عزيز عبدالمسيح ونديم سعيد 11 نقطة لكل منهما مع 4 متابعات للثاني.

قاد المباراة الحكام ورباح نجيم وعادل خويري وكلود ابي جبرايل.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين الساعة 21:40 مساء الجمعة المقبل في قاعة مزهر.

من جهة ثانية، يلتقي الساعة 17:20 بعد ظهر الأربعاء بيروت مع ضيفه الرياضي بيروت حامل اللقب في قاعة مجمع الشياح الرياضي، في نصف النهائي الثاني، علماً ان بطل لبنان يتقدم 1-0 بفوزه في المباراة الأولى (84-67).