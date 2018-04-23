وقال الدولي الألماني في حديث لمجلة "كيكر" الألمانية في عددها الصادر الإثنين "في مطلق الأحوال يحصل على فرص خلال المباراة، لأنه يطلب الكرة بشكل رائع ولديه التوقيت الممتاز" و"إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب لعب ريال يعتمد عليه".

وأضاف بواتينغ الذي يخشى من القوة الجماعية للنادي الملكي "لذا كفريق، من المهم للغاية أن نبقى موحدين (...) وأن نترك له أقل المساحات الممكنة".

وأشار "الصخرة" إلى أن "إسكات رونالدو ليس سوى 50 بالمئة فقط من العمل، لأن بقية اللاعبين جيدون للغاية".

ولم تأت كلمات بواتنغ من فراغ، فذكرى الخسارة القاسية أمام الريال الموسم الماضي في الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بنتيجة إجمالية للمباراتين 3-6، ما زالت تؤرق مضاجع النادي البافاري. حينها سجل رونالدو 5 أهداف من أصل أهداف فريقه الستة مع "دوبليه" ذهابا في ميونيخ و"ثلاثية" (هاتريك) إيابا في مدريد.