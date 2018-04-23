النجم المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

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حصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2017-2018)، اليوم الأحد، في العاصمة لندن.

وتفوق الفرعون محمد صلاح، نجم ليفربول، ومتصدر هدافي البريمير ليغ، برصيد 31 هدفا، على كل من، المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير، والإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي فريق مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني دافيد سيلفا.

وأصبح النجم المصري ثاني لاعب عربي يفوز بهذه الجائزة، بعد الجزائري رياض محرز، الذي حصل عليها بعد أن قاد فريقه ليستر سيتي إلى تحقيق "معجزة كروية" والتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم (2015-2016).

وتألق محمد صلاح بصورة لافتة للأنظار في أولى مواسمه مع ليفربول، وكسر أكثر من رقم قياسي مع الريدز، حتى الآن، أبرزها الرقم القياسي لأسطورة الليفر، إيان راش، بوصوله إلى 41 هدفا في جميع المسابقات، حتى الآن في هذا الموسم، متجاوزا بفارق هدف إنجاز إيان راش، الذي حققه في الموسم (1986-1987).

كما حطم الفرعون المصري رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأول لاعب يسجل في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، برصيد 23 مواجهة، متفوقا بفارق مباراة على كل من كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، والهولندي الطائر روبن فان بيرسي.

ومن جهة أخرى، عادل محمد صلاح الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي، كريستيانو رونالدو، الأوروغوياني لويس سواريز، والإنجليزي آلان شيرار، الذي تمكن من الوصول للهدف رقم 31، في موسم واحد ضمن مسابقة البريمير ليغ.

وبات الفرعون المصري على بعد هدف واحد فقط لمعادلة رقم قياسي آخر للنجم كريستيانو رونالدو، الذي سجل 42 هدفا، في جميع مسابقات الموسم الحالي، مع ريال مدريد، كما سجل ذات العدد من الأهداف بقميص مانشستر يونايتد في الموسم (2007 – 2008)، عندما قاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

كما أصبح النجم المصري أول لاعب إفريقي يحرز 31 هدفا في موسم واحد في البريميرليغ، متفوقا بفارق هدفين على الإيفواري ديديه دروغبا.

وبات محمد صلاح قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب هداف البريمير ليغ، الذي يتربع على عرشه برصيد 31 هدفا.

كما عزز المصري حظوظه في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بتفوقه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 29 هدفا بقميص برشلونة في الليغا الإسبانية، حتى الآن.