نابولي يضيق الخناق على يوفينتوس في صراع قمة "الكالتشيو"

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حقق فريق نابولي، اليوم الأحد، فوزًا على مضيفه يوفينتوس بهدف دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 90 لينجح نابولي في إحراز الهدف الأول عبر السنغالي كاليدو كوليبالي.

ويعد فوز اليوم هو الأول لنابولي على ملعب يوفينتوس منذ 9 أعوام، وتحديدًا منذ عام 2009 عندما فاز وقتها بثلاثة أهداف لهدفين.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 84 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف يوفينتوس المتصدر لتشتعل المنافسة بينهما على لقب الموسم الحالي.