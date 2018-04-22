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الصحف الإسبانية تناشد «إنييستا»: لا ترحل!

22
APRIL
2018
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 ناشدت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأحد، قائد برشلونة أندريس إنييستا عدم الرحيل عن النادي، وذلك بعد ساعات من تلميحه إلى احتمال أن يكون قد خاض النهائي الأخير مع النادي الكاتالوني، في المباراة التي شهدت تتويجه بلقب كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه على إشبيلية بنتيجة 5-0.

ويتردد على نطاق واسع أن إنييستا (33 عاماً) في طريقه للانتقال إلى أحد الأندية الصينية، لينهي بذلك مسيرة مظفرة مع برشلونة، إذ نشأ وتطور ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وأكد اللاعب المخضرم الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم 2010، بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى هولندا في المباراة النهائية، أنه سيكشف خططه المستقبلية هذا الأسبوع، وذلك بعد نهائي الكأس حيث سجل الهدف الرابع لفريقه، واستبدل على وقع تصفيق حار من المشجعين في ملعب واندا متروبوليتانو وتحية من زملائه، وفي مقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يتمكن إنييستا من حبس دموعه بعد مغادرته أرض الملعب، قبل أن يرفع الكأس التي أحرزها برشلونة للمرة الرابعة توالياً، وقال بعد المباراة: «هذا الأسبوع سأكشف قراري»، مضيفاً رداً على سؤال عما إذا كان قد خاض النهائي الأخير له مع برشلونة، قال: «هذا احتمال، خلال بضعة أيام سيكون الأمر علينا، اليوم (السبت) هو يوم مميز جداً وعاطفي».

وأبرزت الصحف الإسبانية الأحد مناشدتها لإنييستا على صفحاتها الأولى.

وكتبت صحيفة آس التي تعرف بتأييدها لريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة: «أندريس إنييستا كان روح برشلونة في مباراة الأمس».

وكتب مدير الصحيفة ألفريدو ريلانو: «إنييستا تسلم الكأس من يدي الملك (فيليبي السادس)، رفعها وتساءلنا جميعاً لماذا (يريد أن) يرحل، يقدم مستوى كبيراً، كان اللاعب صاحب الدور الحاسم في فوز فريقه».

أما صحيفة ماركا المدريدية أيضاً فاعتبر أن إنييستا هو «الإمبراطور الأخير»، وأنه قاد السبت أمسية «تاريخية لبرشلونة قبل مغامرته الصينية».

ورأت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن إنييستا هو «بطل أبدي».

وأتى نهائي السبت بعد ساعات من إعلان أبرز رعاة نادي تشونغكينغ الصيني إنه «إيجابي» بشأن التعاقد مع إنييستا الذي كان من المتوقع أن ينهي مسيرته في برشلونة، بعدما وقع معه العام الماضي «عقداً مدى الحياة».

وفضل إنييستا في تصريحاته الليلية عدم تقديم أي تفاصيل إضافية، مكتفياً بالتأكيد أن «كل ما سأقوله هو أن القرار (سيعلن) هذا الأسبوع، أعتقد أنه واضح بعض الشيء، لكن سنرى».

ونوه مدرب إشبيلية الإيطالي فينتشنزو مونتيلا بأداء إنييستا السبت، قائلاً إنه «خاض المباراة على مستوى عال جداً، كما لو أنه في الخامسة والعشرين من العمر، سيكون صعباً العثور على لاعب آخر للحلول بدلاً منه».

أما مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي فقال: «عندما كنت لاعباً، كنت مستعداً للتخلي عن ذراعي لأتمكن من القيام بما يقوم به هو وميسي».

وأحرز إنييستا السبت لقب كأس إسبانيا للمرة السادسة في مسيرته، وأضافه إلى سلسلة ألقاب تشمل لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى كأس العالم وكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني.

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