برشلونة يسعى لتحطيم رقم قياسي جديد الليلة

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قالت صحيفة "الماركا" إن برشلونة سيسعى، مساء اليوم السبت، إلى تحطيم رقم قياسي جديد في حال توج بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق الكتالوني يطمح إلى تحقيق لقب كأس ديل ري للمرة الرابعة على التوالي، في حال فاز مساء اليوم على إشبيلية.

ويوصف فريق فالفيردي بـ"ملك الكؤوس"، حيث توج بكأس ملك إسبانيا 29 مرة في تاريخه، إلا أنه لم يتمكن أبدا من الفوز باللقب 4 سنوات متتالية.

وحقق فريقان فقط هذا الرقم القياسي، هما ريال مدريد (1905-1906-1907-1908) وأتلتيك بيلباو (1930-1931-1932-1933).

وكان برشلونة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الرقم، حين أحرز اللقب ثلاث مرات على التوالي أعوام 1951 و1952 و1953، قبل أن يخسر النهائي ضد فالنسيا عام 1954.

ويأمل برشلونة التتويج باللقب من أجل محو خيبة الخروج من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.