مورينيو يثني على خصمه القديم فينجر وينصحه بالاستمرار في الملاعب

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وصف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أرسين فينجر مدرب أرسنال ذات مرة بأنه ”متخصص في الفشل“ لكنه قال بعدما أعلن فينجر رحيله عن النادي إنه يكن له الكثير من الاحترام.



وعندما سأله الصحفيون هل يندم على بعض تصرفاته تجاه المدرب الفرنسي على مدار السنين أشار مورينيو إلى أن السؤال ينقصه المزيد من الفهم.

وقال المدرب البرتغالي :"أنت لست مدربًا وبالطبع لست لاعبًا. لا تعرف الطريقة التي نحترم بها بعضنا البعض حتى عندما يبدو أننا لا نقوم بذلك في بعض الأحيان. في النهاية، قد يكون المدربون الذين يحترمون بعضهم البعض بدرجة أكبر هم من تقع بينهم مشكلات". وتابع "إنها قوة مقابل قوة، وجودة مقابل جودة، وطموح مقابل طموح".



ويعود التنافس بين مورينيو وفينجر إلى فترة تولي المدرب البرتغالي تدريب تشيلسي في عام 2004 عندما أطلق مورينيو على نفسه لقب ”الاستثنائي“.



وفي عام 2005، اشتهر مورينيو بنعت المدرب الفرنسي بلقب ”المتلصص“ بعدما ضاق ذرعًا من تعليقاته على تشيلسي.



وفي عام 2014، عندما أطلق مورينيو على فينجر لقب آخر وهو ”متخصص في الفشل“ بلغت الخصومة مبلغها لدرجة أن فينجر دفع بيده مورينيو خلال مشادة شهيرة بين الاثنين بالمنطقة الفنية في مباراة خسر فيها أرسنال 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج.



ويوم الجمعة قال مورينيو إنه يتمنى ألا يتقاعد فينجر من التدريب. وأضاف للصحفيين ”إن كان سعيدًا فأنا سعيد وإن كان حزينا فأنا حزين. إنني أتمنى الخير دوما لخصومي“.



وتابع ”كان فينجر وأرسنال لسنوات عديدة أكبر منافسين في فترة السير أليكس (فيرجسون)، وإنني متأكد تماما أننا كنادي (مانشستر يونايتد) سنظهر للسيد فينجر الاحترام الذي يستحقه“.



وقاد فينجر (68 عاما) أرسنال لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس الاتحاد الانجليزي سبع مرات كما قاد الفريق لدوري أبطال أوروبا خلال 20 عاما على التوالي رغم اضطرار النادي للعمل بميزانية محدودة بعض الشيء.