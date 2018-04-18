إيكاردي يعادل رقم رونالدو

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عادل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائد فريق إنتر ميلان، المعدل التهديفي الأفضل، في موسم واحد، ضمن مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووصل ماورو إيكاردي إلى هدف رقم 25، هذا الموسم، بعد أن سجل هدفا لـ "أفاعي" ميلانو في مرمى ضيفه كالياري (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الثلاثاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، بضواحي سان سيرو، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 33، من الكالتشيو.

وعادل الهداف الأرجنتيني، وفقا لموقع "بليتشر ريبورت"، الرقم القياسي لأسطورتي إنتر ميلان، البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، الذي أحرز25 هدفا في الموسم (1997-1998) للدوري، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سجل نفس العدد من الأهداف، في الموسم (2008-2009).

وأحرز ماورو إيكاردي، البالغ من العمر 25 عاما، 49 هدفا خلال 63 مباراة خاضها، حتى الآن، في الدوري الإيطالي، أي بمعدل (1.285) هدف في المباراة الواحدة.