برشلونة يستقر على "ابنه السابق" بديلا لإنييستا

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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة استقر على التعاقد مع لاعب وسط لاتسيو الإيطالي ومنتخب إسبانيا لويس ألبرتو، ليكون بديلا لأندريس إنييستا.

ومن المرجح أن يكون الموسم الجاري هو الأخير لإنييستا (33 عاما) مع النادي الكتالوني، إذ سيرحل الصيف المقبل إلى الدوري الصيني.

وقالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" إن متصدر الدوري الإسباني أرسل كشافته لمراقبة ألبرتو، خلال لقاء لاتسيو مع جاره روما، الذي انتهى بالتعادل السلبي، الأحد.

وكان ألبرتو (25 عاما) أعير إلى برشلونة في 2013 حيث شارك مع الفريق الرديف وسجل 11 هدفا في 38 لقاء، قبل أن يرحل إلى ليفربول الإنجليزي.

ويخوض ألبرتو موسما مميزا مع لاتسيو، حيث سجل 10 أهداف وصنع 16 هدفا آخر، علما أنه استدعي للمنتخب الإسباني العام الماضي وشارك في مباراة دولية واحدة.