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رئيس لجنة الحكام الإيطالية يحذر بوفون: انتبه لكلامك

16
APRIL
2018
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وجه رئيس لجنة لحكام في إيطاليا مارتشيلو نيكي، الاثنين، انتقادات للحارس الأسطوري جانلويجي بوفون، داعيا إياه إلى الانتباه أكثر لما يقوله.
وجاءت تصريحات نيكي على خلفية ما تلفظ به بوفون بحق حكم مباراة فريقه يوفنتوس ومضيفه ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأسبوع الماضي.

وكان يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "ريمونتادا" تاريخية في مباراة الإياب في مدريد، إذ قلب تأخره ذهابا صفر-3، إلى تقدم 3-صفر حتى الوقت بدل الضائع.

إلا أن حكم المباراة الإنجليزي مايكل أوليفر (33 عاما) احتسب ركلة جزاء في الثواني القاتلة للنادي الملكي، إثر عرقلة مدافع يوفنتوس المغربي المهدي بن عطية للاعب ريال لوكاس فاسكيز.

وأثارت ركلة الجزاء، التي نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح ومنحت بطاقة التأهل للريال للدور نصف النهائي، موجة من الاحتجاجات والانتقادات، في وقت وجه بوفون (40 عاما) الذي طرده الحكم انتقادات حادة لأوليفر، واصفا إياه بـ "سلة قمامة" وبـ"قاتل".

وقال نيكي الاثنين: "بوفون بطل رائع، وآمل في أن يستمر بذلك ويحظى بمسيرة رائعة كمدرب"، مضيفا: "لكن على مستويات معينة، عليك أن تنتبه إلى ما تقوله. ثمة أطفال يستمعون إلى ما يقال".

وشدد نيكي على أنه في حال حصول ذلك في إيطاليا "لكنت دافعت عن الحكم. لا يمكن تهديده لا قبل اللقاء ولا خلاله ولا بعده".

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