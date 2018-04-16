رونالدو يتألم في صمت!

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أفادت صحيفة "The Sun" البريطانية بأن الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو نادم على انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ32 عاما اعترف لعدد من الأصدقاء المقربين له، بأن مشاعره تجاه شايك لم تبرد بعد، وما زال يحن لأيامه معها، رغم أن الثنائي كانا قد انفصلا قبل ثلاث سنوات (يناير 2015).

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يشعر بالغيرة من العلاقة التي تربط حاليا شايك بالممثل الأمريكي الأمريكي برادلي كوبر.

وكان رونالدو قد تعرف على شايك عام 2012، ورغم أنهما شكلا ثنائيا رائعا على مدار 3 سنوات، لكن العلاقة بينهما انتهت بسبب مشاكل بين الحسناء الروسية ووالدة النجم البرتغالي.

يذكر أن رونالدو يرتبط منذ نوفمبر 2016، بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 23 عاما، والتي أنجبت منه في نوفمبر الماضي، طفلة أطلق عليها اسم آلانا مارتينا.